Afobe: 'Taraftarımızı mutlu edecek sonuçları alacağız'

Sörloth'un yerine alınan ve çıktığı 7 lig karşılaşmasında 3 kez ağları havalandıran Benik Afobe, yeni bir sayfa açacaklarını belirtti. Malatyaspor (2) ve Fenerbahçe mücadelesinde fileleri sarsan 27 yaşındaki forvet, "Yeni hocamız var ve taraftarımızı mutlu edecek sonuçları alacağız" ifadesini kullandı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, hastanede tedavi ve izolasyon altında olduğunu duyurdu.
Galatasaray'da bugün yapılması planlanan antrenman, koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, efsane F1 pilotu Michael Schumacher'i sık sık ziyaret ettiğini belirterek, "Yakınları ona çok iyi bakıyor. Schumacher mücadele ediyor" dedi.
Galatasaray, yapılan son testler sonucunda 3 futbolcusunda daha koronavirüs tespit edildiğini ve takımdaki toplam vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz gün Fatih Karagümrük ile karşılaştığı hazırlık maçında göz dolduran genç kanat oyuncusu Serhat Ahmetoğlu, bir anda tüm dikkatleri üzerine topladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, YouTube Katıl ve mobil oyunlarla birlikte birkaç yılda önemli bir gelir hedefliyor.