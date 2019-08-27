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aksam.com.tr
  • 27 Ağustos 2019 Salı 11:45
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  • 27 Ağustos 2019 Salı 11:45

AEK teknik direktörün görevine son verdi

AEK teknik direktörün görevine son verdi

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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi AEK'ta teknik direktör Miguel Cardoso'nun görevine son verildi.

Trabzonspor’un ilk maçta deplasmanda 3-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi AEK'da teknik direktör Miguel Cardoso'yla yollar ayrıldı. 

AEK ligdeki son maçta Xhanti'ye 2-1 yenildi. Olay çıkaran taraftarlar sahaya indi. Bazı taraftarlar soyunma odasına giden kaleci Barkas'ın yolunu kesti. 

Kulüp başkanı Dimitris Melissanides de soyunma odasında oyuncularına tepki gösterdi ve iki ay önce göreve başlayan Portekizli teknik direktör Miguel Cardoso ile Sportif Direktör Nikos Liberopoulos'un görevine son verdi. 

AEK'yı perşembe günü Trabzon ile oynayacağı rövanş maçına alt yapı hocası Nikos Kostenoglou hazırlayacak.

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