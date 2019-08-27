AEK teknik direktörün görevine son verdi

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Burak Yılmaz ayrılığı duyurdu Burak Yılmaz ayrılığı duyurdu Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Burak Yılmaz, İtalyan ekibi Bologna ile anlaşan Gary Medel ile ilgili veda paylaşımı yaptı. Ardından Şilili futbolcu sabah idmanı sonrası takım arkadaşları, teknik heyet ve personelle vedalaştı. Medel eşyalarını toplayarak tesislerden ayrıldı ve İtalya'nın yolunu tuttu.

Belhanda ve Seri araya girdi, Fener'in elinden kaptı Belhanda ve Seri araya girdi, Fener'in elinden kaptı Galatasaray’ın talip olduğu sol bek Dalbert için Fenerbahçe de devreye girdi ancak Brezilyalı futbolcunun Nice’ten takım arkadaşları olan Belhanda ve Seri, 25 yaşındaki futbolcuyu Sarı-Kırmızılılarda oynamaya ikna etti.

Mahkemeden flaş karar! Galatasaray... Mahkemeden flaş karar! Galatasaray... Mahkeme, yönetim kurulunun ihtiyati tedbir talebinin kabulüne hükmetti. Tedbir kararı kalkana dek Galatasaray Genel Kurulu, yönetimi olağanüstü seçime davet edemeyecek.

Beşiktaş'ta Nkoudou şoku yaşanıyor Beşiktaş'ta Nkoudou şoku yaşanıyor Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou, bugünkü antrenmanın son bölümünde sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı.

Yunus'tan Falcao'ya vize Yunus'tan Falcao'ya vize Kolombiyalı golcü için ihtiyaç duyulan açığı, genç yıldız kapattı: Hem Falcao hem de Monaco ile anlaşan G.Saray, UEFA kriterlerine takıldı. Açık olan 4 milyon euro için Diagne ayrılığı kabul etmedi. G.Saray yönetimi Yunus Akgün’ün Lazio’ya satışına onay verdi.

Falcao transferini Abdurrahim Albayrak 'engelledi' Falcao transferini Abdurrahim Albayrak 'engelledi' Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın kendileriyle görüşmeden doğrudan Radamel Falcao ile temas kurmasına kızan Fransız kulübü Monaco'nun 2. Başkanı Oleg Petrov, “5 milyon Euro verecekler. Aksi halde Falcao hiçbir yere gidemez” dedi.