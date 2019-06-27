Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7759
  • 6,5744
  • 260.161
  • 95.853
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Adrien Regattin, Gazişehir Gaziantep'te

Adrien Regattin, Gazişehir Gaziantep'te

Adrien Regattin, Gazişehir Gaziantep'te

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, Akhisarspor'dan ayrılan 27 yaşındaki Fransız futbolcu Regattin ile anlaşma sağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını gizlilik içinde yürüten Süper Lig'in yeni ekibi, 27 yaşındaki Fransız futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı.

Geçen sezon Akhisarspor formasıyla 23 maç oynayarak 3 gole imza atan Regattin, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Güneydoğu ekibi ile kesin anlaşma sağlayan Adrien Regattin'in bugün veya hafta içinde imzayı atması bekleniyor.

Süper Lig'e Osmalıspor'la ayak basan Regattin, Başkent ekibinde lige veda etme üzüntüsü yaşadıktan sonra Akhisarspor'da da aynı başarısızlıkla karşı karşıya kalmıştı. Sumudica'nın Regattin'i çok istediği ifade edildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çiftten hayranlarını üzen haber...
Ünlü çift İtalya'da aşk tazeliyor
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geri mi dönüyor?
Velayet artık İnci'de
Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit bakın ilk hangi dizide karşımıza çıkmıştı!

İstanbul´da Günün Kahramanı! Bebeği Havada Yakaladı...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hangi emekli ne kadar zam alacak? İşte taban maaşlar

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damgasını vuran soru! Herkes şaştı kaldı!