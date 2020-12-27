Adrian Mutu sürprizi! Yeni rotası Süper Lig

Yeşil sahalara veda ettikten sonra teknik direktör olarak kariyerine devam eden 41 yaşındaki Adrian Mutu, Süper Lig kulüplerinin gündeminde. 41 yaşındaki teknik adamın Türk menajeri aracılığıyla 5 kulüple görüşmeler yaptığı öğrenildi. Mutu'nun hangi kulüplerle iletişimde olduğu ise sır gibi saklanıyor. Almanya bağlantılı menajerlik şirketi üzerinden kendisine gelen teklifleri değerlendiren Mutu'nun, Türk menajerinin de önerisini dikkate alarak bir kulübe evet diyeceği belirtildi. Adrian Mutu'nun birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek görüşmeler yapıp son kararını vereceği öğrenildi.
2016 yılında futbolculuk kariyerine nokta koyan Adrian Mutu, attığı 35 golle ülkesinin milli takımının en büyük golcüleri arasında yer alıyor. Mutu, şu anda Romanya U21 Milli Takımı'nı çalıştırıyor.
Sezon başında Burak Kapacak için Bursaspor'un kapısını çalan Fenerbahçe, Yeşil-Beyazlıların 5 milyon TL talep etmesi üzerine transferi askıya almıştı. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda geç sağ kanat oyuncusu için bir kez daha harekete geçecek.
Beşiktaş ile sözleşmesini uzattıktan sonra performansında gözle görülür bir yükselme olan 19 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu'na Lyon'un ilgisi sürüyor. Sergen Yalçın genç fil bekçisinin takımda kalmasını istese de devre arasında yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde oyuncunun Fransız ekibine gidebileceği konuşuluyor.
Fenerbahçe; Perotti, Samatta, Valencia, Pelkas, Ozan Tufan gibi isimlerin takıma dönebilecek olmasının sevincini yaşayamadı. Sarı-Lacivertlilerde 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıkınca tüm planlar altüst oldu.
Futbol oynadığı Arges, Dinamo Bükreş, İnter, Verona, Parma, Juventus, Cesena, Ajaccio, Pune City, Targu Mures ve Fiorentina'da gösterdiği başarılı performansla hafızalara kazınan eski Rumen futbolcu Adrian Mutu, teknik direktör arayışındaki Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.
Vincent Aboubakar'ın ve Josef de Souza'nın yokluğunda N'Koudou ve Dorukhan Toköz'e ilk 11'de şans vermeyi düşünen Sergen Yalçın, Cyle Larin'i forvete çekecek.
Trabzon'da yerel gazeteler, Galatasaray'a 2-0 mağlup olan bordo-mavili takımı eleştiri yağmuruna tuttu.