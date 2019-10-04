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  3. Adis Jahovic şov yaptı, BtcTurk Yeni Malatyaspor farklı kazandı

Adis Jahovic şov yaptı, BtcTurk Yeni Malatyaspor farklı kazandı

Adis Jahovic şov yaptı, BtcTurk Yeni Malatyaspor farklı kazandı

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde BtcTurk Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor'u konuk etti.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 28 (p), 61, 69 ve 90+2'nci dakikalarda Adis Jahovic ve 34'üncü dakikada Mitchell Donald kaydetti. Yukatel Denizlispor'un tek golünü ise 65'inci dakikada Hugo Rodallega attı.

Ligde iki maçtır kazanamayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti. Son 4 maçından galibiyet alamayan Yukatel Denizlispor ise 8 puanda kaldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, gelecek hafta Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Yukatel Denizlispor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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