Adis Jahovic Antalyaspor ile anlaşmaya vardı

Tamer Tuna yönetimindeki Antalyaspor, kadrosunu son olarak Fedor Kudryashov, Veysel ve Sinan Gümüş ile güçlendirmişti
Podolski'ye imza attırmak üzere olan, Ersan Adem Gülüm'ü de alşması beklenen Antalyaspor'da bir de Adis Jahovic sürprizi yaşandı.
A Spor'un haberine göre, Akdeniz ekibi Makedon golcüyle anlaştı. Transfere kısa sürede nokta koyulması bekleniyor.
Jahovic bu sezon 23 maçta 14 gol, 1 asiste oynadı.
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Seko Fofana için Fiorentina devrede.
Beşiktaş, Darmstadt forması giyen Serdar Dursun'u transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette'in geçen sezon Erzurumspor'a teklif edildiği ortaya çıktı.
Dün Başakşehir karşısında oynadığı futbolla göz dolduran Malik Karaahmet'in Galatasaray'da değerlendirilmemesi Fatih Terim'in tepkisini çekti.
Transferdeki durumu belirsizliğini koruyan Fenerbahçe'de Adil Rami'nin durumu ise netleşti. Takımdan ayrılması gündemde olan Fransız savunmacının sezon sonuna kadar takımda kalmasına karar verildi.
Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı. Kritik Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşması Fırat Aydınus'a verilirken, Cüneyt Çakır da 1 aylık aranın ardından bir maça atandı.
Adı sık sık Galatasaray'la anılan Mustafi'nin sergilediği performans Arsenal taraftarlarını çıldırttı.