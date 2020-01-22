Adis Jahovic Antalyaspor ile anlaşmaya vardı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Malatyaspor'un golcüsü Adis Jahovic ile anlaştı.

Tamer Tuna yönetimindeki Antalyaspor, kadrosunu son olarak Fedor Kudryashov, Veysel ve Sinan Gümüş ile güçlendirmişti

Podolski'ye imza attırmak üzere olan, Ersan Adem Gülüm'ü de alşması beklenen Antalyaspor'da bir de Adis Jahovic sürprizi yaşandı.

A Spor'un haberine göre, Akdeniz ekibi Makedon golcüyle anlaştı. Transfere kısa sürede nokta koyulması bekleniyor.

Jahovic bu sezon 23 maçta 14 gol, 1 asiste oynadı.