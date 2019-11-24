Adis Jahovic: 3 puana almak istiyorduk

Adis Jahovic'in açıklamaları şu şekilde:

Mücadeleye ilk dakikadan başladık. Bugün zorlu bir maça çıktık. Fenerbahçe büyük takım. Yakaladığımız pozisyonlar vardı, onlar da pozisyonlara girdi. 3 puan almak isterdik ama olmadı. Ligde en fazla gol atan takımlardan biriyiz. Antalya ve bu maç dışında gol atmadığımız maç yok. Gol sorunu olduğunu düşünmüyorum.