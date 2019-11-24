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  3. Adis Jahovic: 3 puana almak istiyorduk

Adis Jahovic: 3 puana almak istiyorduk

Adis Jahovic: 3 puana almak istiyorduk

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Adis Jahovic, beIN Sports'a konuştu.

Adis Jahovic'in açıklamaları şu şekilde:

Mücadeleye ilk dakikadan başladık. Bugün zorlu bir maça çıktık. Fenerbahçe büyük takım. Yakaladığımız pozisyonlar vardı, onlar da pozisyonlara girdi. 3 puan almak isterdik ama olmadı. Ligde en fazla gol atan takımlardan biriyiz. Antalya ve bu maç dışında gol atmadığımız maç yok. Gol sorunu olduğunu düşünmüyorum.


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