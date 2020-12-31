Adım adım Diego Costa

AKŞAM

Galatasaray ara transfer için İspanyol forvetle ilgili çalışmalarına ağırlık verdi. Aslan'da Falcao'nun Inter Miami'ye transferi beklenirken Diego Costa'yla da ilk temaslar sağlandı. 32 yaşındaki futbolcu, seçenekleri değerlendirmek için biraz süre istedi.

Atletico Madrid, 32 yaşındaki Brezilya asıllı İspanyol golcüsü Diego Costa’nın mukavelesini feshetmişti. Tecrübeli oyuncu böylece boşa çıktı. İspanyol As Gazetesi, Diego Costa ve Radamel Falcao’nun menajerinin Mendes olması nedeniyle bu oyuncunun Sarı-Kırmızılı kulübe gitme olasılığının çok yüksek olduğunu iddia etti. Mendes’in Falcao’yu ABD Ligi ekibi Inter Miami’ye götürmesi bekleniyor. Diego Costa cephesi ise bu günlerde sakin. Tecrübeli futbolcu, bütün seçeneklerini değerlendirmek için süre istedi. Çünkü Costa için Fenerbahçe ve Arsenal’in ismi de geçiyordu.

TRANSFERDE ARDA DA DEVREDE



Galatasaray’ın kaptanı Arda Turan’ın da bu transfer için devreye girdiği belirtildi. Diego Costa’nın yakın arkadaşı olan futbolcunun, şimdiden telefon görüşmelerine başladığı ifade ediliyor. Sarı-Kırmızılılar, bu transferi gerçekleştirmesi halinde bonservis bedeli ödemeyecek. Sadece futbolcunun maaşı pazarlık konusu olacak. Finansal Fair Play kıskacındaki Sarı-Kırmızılılar, Radamel Falcao’nun ayrılması sonrasında maaş bütçesindeki boşluğu da değerlendirmeyi planlıyor. Cim-Bom’un UEFA’yla yaptığı FFP anlaşması bu sene sonunda bitecek.

