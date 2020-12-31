Adım adım Diego Costa

Atletico Madrid, 32 yaşındaki Brezilya asıllı İspanyol golcüsü Diego Costa’nın mukavelesini feshetmişti. Tecrübeli oyuncu böylece boşa çıktı. İspanyol As Gazetesi, Diego Costa ve Radamel Falcao’nun menajerinin Mendes olması nedeniyle bu oyuncunun Sarı-Kırmızılı kulübe gitme olasılığının çok yüksek olduğunu iddia etti. Mendes’in Falcao’yu ABD Ligi ekibi Inter Miami’ye götürmesi bekleniyor. Diego Costa cephesi ise bu günlerde sakin. Tecrübeli futbolcu, bütün seçeneklerini değerlendirmek için süre istedi. Çünkü Costa için Fenerbahçe ve Arsenal’in ismi de geçiyordu.
TRANSFERDE ARDA DA DEVREDE
Galatasaray’ın kaptanı Arda Turan’ın da bu transfer için devreye girdiği belirtildi. Diego Costa’nın yakın arkadaşı olan futbolcunun, şimdiden telefon görüşmelerine başladığı ifade ediliyor. Sarı-Kırmızılılar, bu transferi gerçekleştirmesi halinde bonservis bedeli ödemeyecek. Sadece futbolcunun maaşı pazarlık konusu olacak. Finansal Fair Play kıskacındaki Sarı-Kırmızılılar, Radamel Falcao’nun ayrılması sonrasında maaş bütçesindeki boşluğu da değerlendirmeyi planlıyor. Cim-Bom’un UEFA’yla yaptığı FFP anlaşması bu sene sonunda bitecek.
Sarı-lacivertlilerin hedefinde Erol Bulut'un Alanyaspor'dan eski öğrencileri Caulker ve Bakasetas bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu iki futbolcuyu sezon başı da kadrosuna katmak istemişti.
Sezon başında tam 18 futbolcu kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da stoper ve kanat takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertlilerin savunma için takip ettiği isimlerden biri de PAOK'ta forma giyen, Pelkas'ın eski takım arkadaşı Giannis Michailidis. 20 yaşındaki stoper, sol ayaklı olması ve soğukkanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Yunan ekibiyle bonservis pazarlıkları sürerken transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü St.Etienne takibe aldı. Ömür de yaz transfer döneminde Fransa'nın yolunu tutacak.
Masada Costa, Hulk ve Jese Rodriguez gibi bonservissiz isimlerin yanında Bakasetas ve Visca gibi ligin ustaları var. Sürpriz isimlerle de görüşülüyor.
Koronavirüs pandemisi döneminde Fenerbahçe'den maaşını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı fesheden ve konuyu FIFA'ya taşıyıp 7.5 milyon euro tazminat almaya hak kazanan Max Kruse'nin Sarı-Lacivertlilerle anlaştığı rakam ortaya çıktı. Buna göre Fenerbahçe, Alman futbolcuya 3,75 milyon euro ödeyecek.
Bir süredir İngiliz ve Fransız ekiplerinin radarında olan Uğurcan Çakır için şimdi de İtalyanlar devreye girdi. Çizme'nin iki devi Roma ve Inter, milli kaleciyle yakın temas halinde.