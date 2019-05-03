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Adım adım Babel

Adım adım Babel

Galatasaray, Ryan Babel transferinde sona yaklaştı. Hollandalı futbolcu ile her konuda anlaşma sağlandı.

AKŞAM

DEVRE arasında Beşiktaş’tan Fulham’a transfer olan Ryan Babel, iyi bir performans göstermesine rağmen İngiliz ekibinin küme düşmesine engel olamamıştı. İngiltere’nin Sky Sports sitesi, kariyerine Fulham’da sürdürmek istemeyen Hollandalı yıldızın yeniden Türkiye’ye döneceğini yazdı. Gazete, Galatasaray’ın yıldız futbolcuyu transfer etmek için görüşmelere resmen başladığını duyurdu. Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor

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