Adil Rami'yi Fenerbahçe'ye getiren rapor belli oldu

Fenerbahçe Marsilya'dan Luiz Gustavo haberini beklerken, Fransız kulübü ile yollarını kısa süre önce ayıran Adil Rami'yi İstanbul'a getirdi. 33 yaşındaki stoperle, bugün sağlık kontrollerinin ardından transfer görüşmelerine başlanacağı resmi siteden duyuruldu. Fenerbahçe'nin
Rami'ye yıllık 1.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme sunduğu, uzatma opsiyonunun da sarı-lacivertlilerin elinde bulunduğu kaydedildi.
Teknik Direktör Ersun Yanal'ın "Sağlık problemi yoksa katkı sağlar" raporunun ardından transfer için temasa geçilirken, oyuncu ile görüşen Comolli'nin de, "Mental olarak halen futbol oynamak istiyor. Katkı sağlayabileceğine inanıyorum" şeklinde ifade kullandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli yönetim, Marsilya'nın disiplinsizlik dolayısıyla sözleşmesini feshettiği Rami'ye ikinci bir fırsat sunmanın kulübe kazanç sağlayacağını düşündüğünden bu transfere onay verdi.
Babası uyuşturucu kullandığı için uzun süre belediyede çöp toplama işlerinde çalıştı.
2007'de ilk profesyonel sözleşmesine imza attı ve 4. Lig'den Lille'e transfer oldu.
52 yaşındaki Pamela Anderson ile yaşadığı aşk ile gündeme geldi.
Fransa'nın yanı sıra İspanya, İtalya liglerinde görev yaptı.
Bir TV programında çamur havuzunda şov yaparken sakatlanınca, Marsilya yönetimi sözleşmesini feshetti.
SAVAŞMAK İÇİN GELDİM
İstanbul'a kız kardeşi ile gelen Rami , "Transferimin gerçekleşmesi için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe'yi çok önceden beri biliyorum. Çünkü onlara karşı daha önce oynamıştım. Taraftarlar ve stadyum çok ateşliydi. F.Bahçe için savaşmaya hazırım" dedi.
(Sabah)
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