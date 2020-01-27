Adil Rami'den Fransız basınına şok sözler: 'Beni oynatmıyor'

AKŞAM
F.BAHÇE’DE istenmeyen adam ilan edilen Adil Rami, Fransız basınına ilginç açıklamalarda bulundu. Le Parisien’e röportaj veren Rami, “Şu ana kadar sadece 5 maçta oynayabildim. Durumum kolay değil. Antrenörümün seçimine katılmıyorum. Hayatımda ilk defa bir teknik direktör beni yedek bıraktı. Bu da bana bir darbe oldu. Benim üst üste maç oynamam gerekiyor. Benim için çözüm noktası bu. Her şeye rağmen ben gülümsemeye devam edeceğim” dedi.
Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, NBA'de forma giyen oyuncular ve dünyanın en büyük kulüpleri tarafından üzüntüyle karşılandı.
Kobe Bryant'ın helikopterinin kazayı nasıl yaptığı henüz doğrulanamadı ama ölüm haberini ilk duyuran TMZ ipuçlarını takip ederek bilgileri derledi ve kazaya yoğun sisle birlikte pilot hatasının neden olduğunu iddia etti.
NBA efsaneleri Michael Jordan ve Magic Johnson Kobe Bryant'ın ölümünün ardından paylaşımlarda bulundu.
Shaquille O'Neal birlikte şampiyonluklar yaşadığı ve kardeşim dediği Kobe'yle ilgili paylaşımlar yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından 'Korkunç bir haber' paylaşımında bulundu.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, sarı lacivertli kulübün transferi için temaslarını uzun bir süredir devam ettirdiği sol bek Ricardo Rodriguez hakkında açıklamalarda bulundu.
KUPADAKİ Denizlispor maçında kırmızı kart gören Nwakaeme için harekete geçen Trabzonspor, Tahkim Kurulu’na itirazda bulundu.