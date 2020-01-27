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  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 07:28
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  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 07:50

Adil Rami'den Fransız basınına şok sözler: 'Beni oynatmıyor'

Adil Rami'den Fransız basınına şok sözler: 'Beni oynatmıyor'

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F.BAHÇE’DE istenmeyen adam ilan edilen Adil Rami, Fransız basınına ilginç açıklamalarda bulundu.

AKŞAM

F.BAHÇE’DE istenmeyen adam ilan edilen Adil Rami, Fransız basınına ilginç açıklamalarda bulundu. Le Parisien’e röportaj veren Rami, “Şu ana kadar sadece 5 maçta oynayabildim. Durumum kolay değil. Antrenörümün seçimine katılmıyorum. Hayatımda ilk defa bir teknik direktör beni yedek bıraktı. Bu da bana bir darbe oldu. Benim üst üste maç oynamam gerekiyor. Benim için çözüm noktası bu. Her şeye rağmen ben gülümsemeye devam edeceğim” dedi.

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