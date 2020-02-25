Adil Rami'den Fenerbahçe mesajı: Neden böyle oldu anlayamıyorum

Ayrılık kararına saygı gösteren Ali Koç'a teşekkür eden Rami, ''Fenerbahçe'ye oynamak ve oranın en iyisi olmak için gittim. Ancak iki ayda bir oynayarak bunu başaramazsınız. Neden böyle oldu anlayamıyorum. Az süre almam futbolum veya sakatlıklarımla ilgili değildi. Ersun Yanal ve teknik heyet ile hiçbir problemim olmadı. Ayrılık kararıma saygı gösteren Ali Koç'a teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.
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