SPOR GÜNDEMİ

Adım adım Barça Adım adım Barça THE4THOFFİCİA sitesinin haberine göre; G.Saray’da kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı, Barcelona’yla anlaştı.

Muslera farkı Muslera farkı YARINKİ Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak.

Adil Rami Rusya'ya gitti Adil Rami Rusya'ya gitti Fenerbahçe, Rami ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. 34 yaşındaki oyuncu Rus ekibi Sochi ile anlaştı.

Dostluk kazansın Dostluk kazansın TFF ile dört büyük kulübün başkanları, İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi. Derbilerin güvenlik yönleri ele alındı. Kritik zirve sonrası ise dostluk mesajları verildi...

Şarja dikkat, düdüğü beklet! Şarja dikkat, düdüğü beklet! MHK, hakemlere derbi ayarı verdi. Özellikle son haftalarda tartışılan iki önemli konuda uyardı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Vedat’ın iptal golü için “Düdükleri bekletin, kaleci şarjlarına dikkat edin’ uyarısı geldi. Galatasaray-Malatya maçında Seri’nin eli için ‘VAR ile doğru iletişim kurun’ denildi.

Yenilmezler! Beşiktaş-Trabzonspor muhtemel 11'ler Yenilmezler! Beşiktaş-Trabzonspor muhtemel 11'ler Beşiktaş, Süper Lig’de Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park’ta yaptığı maçlarda yenilmedi. Trabzonspor da bu sezon üç büyüklere karşı mağlup olmadı.