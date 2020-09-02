Adil Rami, Reggina ile İtalya'ya görüşmeye gitmeyince transfer yattı

İtalya Serie B'nin iddialı ekiplerinden Reggina ile anlaşan Adil Rami, yüz yüze görüşmek için kulüp yöneticileriyle sözleşti. Beklenen günde İtalya'ya gitmeyen Adil Rami için Reggina kulübünün Sportif Direktörü Massimo Taibi kulübün televizyonuna yaptığı açıklamada, "Artık kimseyi beklemiyoruz. Bu transfer görüşmelerini yarıda bırakma kararı alıyoruz" diyerek sert ifadeler kullandı.
Adil Rami'nin ise İtalya'ya kişisel nedenlerle gidemediği belirterek, sözleşme imzalamadan önce zaman istediğini söyleyerek kişisel Instagram hesabından Reggina kulübüne ve taraftarlara saygı duyduğunu ve öfkelerini anlayabildiğini söyleid.
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