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  3. Adil Rami: Kendimi gösteremediğim için çok mutsuzum

Adil Rami: Kendimi gösteremediğim için çok mutsuzum

Adil Rami: Kendimi gösteremediğim için çok mutsuzum

Fenerbahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami, Tarsus maçında sakatlanması sonrası mutsuz olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin Tarsus idman Yurdu ile oynadığı kupa maçında sakatlanan Adil Rami, şanssızlıktan yakındı.

Sahaya çıktığı ilk karşılaşmada bireysel hata yaptığını, ikincisinde ise sakatlandığını dile getiren Fransız stoper, "Talihsizlikler üst üste geldi. Kendimi gösteremediğim için çok mutsuzum. En kısa sürede hazır hale gelip formayı almak istiyorum" dedi.

F.Bahçeli yöneticiler ve 750 kişilik grup, vapurla Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarına gelerek Mustafa Kemal Atatürk'ü 81. vefat yıldönümünde andı.

(Sabah)


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