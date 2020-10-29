Adil Rami, İslam düşmanı Macron'a ateş püskürdü: Bizi pisliğin içine atıyorsun

Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Fransız futbolcu Adil Rami, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutum sergilemesini ve ülkede İslam karşıtlığına izin vermesini kabul etmediğini vurguladı.
"FAS ASILLI FRANSIZIM, MÜSLÜMANIM VE TERÖRİST DEĞİLİM"
"Charlie Hebdo'nun kapak resmi (Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür) provokasyondur. Bundan dolayı çok üzgünüm ve sinirliyim. Charlie Hebdo'ya karşı düzenlenen saldırıdan bahsetmiyorum. Fas asıllı Fransızım. Müslümanım ve terörist değilim." diyen Rami, Fransa'da saldırıları gerçekleştirenlerin Müslüman olmadığını, siyasetçilerin bunu anlamak istemediğini söyledi.
34 yaşındaki futbolcu, ülkede yaşananların kendisini çok üzdüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"MACRON BİZİ PİSLİĞİN İÇİNE ATIYORSUN"
"Macron bizi pisliğin içine atıyorsun. Fransa, çeşitliliktir. Charlie Hebdo'nun kapak resimleri ve provokasyonları ile Müslümanlar hakkında yapılanlar konusunda alınıyorum. Anlaşıldı mı (Macron)? Yapılanlardan hiç gurur duymuyorum. (Macron) Sizinle Elysee Sarayı'nda görüşme fırsatım oldu. Sorun yok ama duygularımı paylaşıyorum. Çok üzgünüm ve bu bir felaket."
Rami, Müslümanlara karşı yapılanlar karşısında sessiz kalamayacağını kaydetti.
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