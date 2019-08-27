Fenerbahçe, Adil Rami ile sözleşme imzaladığını açıkladı

Fenerbahçe, Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile anlaşma sağladı. Deneyimli stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.

Adil Rami’ye Fenerbahçe’ye ‘hoş geldin’ diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz.”

ADIL RAMI’DEN İLK PAYLAŞIM: AÇIM, HAZIRIM, MUTLUYUM. YAŞA FENERBAHÇE!

Fenerbahçe’nin yeni transferi Adil Rami, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Açım, hazırım, mutluyum. Yaşa Fenerbahçe!” ifadelerini kullandı.

ADİL RAMİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Adil Rami kimdir, kaç yaşında? sorusu merak edilen konular arasına girdi. Fenerbahçe, Fas asıllı Fransız millî futbolcunun transferini açıkladı. Magazinde dünyaca ünlü futbolcu Adil Rami, oyuncu Pamela Anderson'ı aldattığı yönündeki çalkantıyla gündemin sık konuşulan isimler arasına girmişti. Adil Rami kimdir, kaç yaşında? merak ediyorsanız işte yanıtı...

Adil Rami 27 Aralık 1985, Bastia doğumlu, Fas asıllı Fransız millî futbolcudur. Sevilla takımında forma giymektedir.

Adil Rami, futbola 1994 yılında Frejus takımının alt yapısında başladı. 9 sene forma giydiği takımında 2013 yılına kadar genç takımlarda oynadı ve 2013 yılında A takıma yükseltilerek profesyonel kariyerine başladı. 2003 yılından 2006 yılına kadar A takımda 58 maça çıkan Adil Rami, 2007-2008 sezonu öncesinde Lille'ye transfer oldu.

Lille takımı ile 4 sezon futbol oynayan futbolcu, 2010-2011 sezonunda Fransa 1. Lig'i ve Fransa Kupası'nı kazanma sevincini yaşadı. Kariyeri boyunca Lille takımı ile toplamda 142 maça çıkıp 10 kez fileleri havalandırdı.

2011 yılında yolunu İspanya'ya çevirdi. 6 Milyon Euro'ya Valencia'ya transfer oldu. 2 sezon boyunca burada 61 maça çıkan Adil Rami, 2 kez de gol atma başarısı gösterdi. Her geçen zaman üstüne biraz daha koyan Fransız futbolcu, 2014-2015 sezonunda 4,2 Milyon Euro'ya Milan'a transfer oldu. Milan'da bir sezon oynadı ve 37 maça çıkıp 4 gol attı.

Sezon sonunda beklenmedik şekilde tekrardan İspanya'ya döndü ve 3,5 Milyon Euro'ya Sevilla'ya transfer oldu.2 sezondur Sevilla forması giyen 1.90 boyundaki Fransız savunmacı 67 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı. Adil Rami, milli formayı kariyerinde ilk kez 11 Ağustos 2010'da Norveç Milli Takımı karşısında giydi. 2012 Avrupa Şampiyonası'nda takımla beraber sahada yerini aldı. Kariyeri boyunca ise 26 maça çıkıp 1 kez fileleri havalandırdı.