Adil Rami Fenerbahçe'de

AKŞAM
SAVUNMAYA takviye arayışındaki Fenerbahçe, Adil Rami’yi kadrosuna kattı. Dün İstanbul’a gelen Fransız yıldız bugün sağlık kontrolünden geçecek. Bir sorun çıkmaması durumunda imzalar atılacak. Sarı-Lacivertliler, 2018 Dünya Kupası şampiyonu Fransa Milli Takımı’nda yer alan 33 yaşındaki stoper ile 2 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon euro ücret konusunda prensipte anlaşmaya vardı. Teknik Direktör Ersun Yanal, şiddetle stoper takviyesi istediğini belirtiyordu. Bilindiği gibi Zanka’nın yanında orta saha Jailson görev alıyor.
TEK TARAFLI FESİH EDİLDİ
Kariyerine Lille takımında başlayan Adil Rami sırasıyla Valencia, Milan, Sevilla ve Marsilya’da oynadı. Fransa Ligi’nde bugüne kadar 178 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu 10 gol, 8 asistlik katkı sağladı. Rami’nin 2021 yılına kadar Marsilya ile sözleşmesi bulunuyordu. Geride kalan sezonu Fransa 1. Ligi takımlarından Marsilya’da tamamlayan Rami, 21 resmi maçta oynadı. Fransız kulübü sürpriz bir kararla deneyimli stoperin sözleşmesini tek taraflı feshetti.
REYES İLE YOLLAR AYRILDI
Fenerbahçe’de, geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katılan Meksikalı savunmacı Diego Reyes’in de sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. Reyes, geçen sezonun ilk yarısında Sarı-Lacivertli formayı 16 resmi maçta giymiş ve 1 gol atmıştı. Meksikalı oyuncu, sezonun ikinci yarısında ise İspanya La Liga ekiplerinden Leganes’te kiralık olarak forma giymişti. Orada da tutunmayı başaramadı ve boşa çıktı.
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Dün İstanbul’a gelen savunmacının bugün imzası bekleniyor! Bonservisi elinde olan Rami ile 2 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon euro ücrete prensipte anlaşıldı. Sağlık kontrollerinin de tamamlanmasıyla iş resmiyete dökülecek.
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