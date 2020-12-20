Adil Rami: Fenerbahçe'de Marsilya'dan gelen suçlamalar sebebiyle oynayamadım

Fenerbahçe ile sözleşmesini feshettikten sonra önce Rusya Ligi takımlarından Sochi'ye sonra da Portekiz ekibi Boavista'ya transfer olan Adil Rami, Fransa'dan Telefoot'a çarpıcı açıklamalar yaptı.
Marsilya'dan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Fransız defans oyuncusu, sarı-lacivertli takımda forma giyememesinin nedeninin Marsilya cephesinden gelen suçlamalar olduğunu iddia etti.
FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
Adil Rami, "Benim fikrime göre, Fenerbahçe'de oynayamamamın tek sebebi Marsilya. Buna eminim ve somut kanıtlarım var. Fenerbahçe'de oynayamayacağımı netleştiren ifadeler var. Ersun Yanal'a 'Beni oynat, Türkiye'nin en iyi defansıyım' dedim. O da bana en iyisi olduğumu söyledi ama beni oynatmadı, nedenini açıklayamadı. Artık futbolcu olmadığıma dair sözde düşüncelerini desteklemek istediler. Fenerbahçe'de 11'de oynasam ve bir lider olsaydım, bu Marsilya'nın yanıldığını gösterecekti. Belki de bundan korktular." ifadelerini kullandı.
34 yaşındaki Adil Rami kariyerindeki hakkında "Boavista ile iyi bir sezon geçirmek ve sonrasında bir sezon daha oynamak istiyorum. Eğer fiziksel ve zihinsel olarak iyiysem neden Fransa'ya küçük bir geri dönüş yapmayayım? İyi değilsem zaten bırakırım." dedi.
RUSYA'DA TEHDİT EDİLMESİ...
Rusya'da tehdit edildiğini anlatan Adil Rami "Birisi Sochi'de sözleşmemi değiştirmek için beni sürekli taciz etti. Midemde bir gün alakasızca şişlik hissettim, panikledim. Beni korumak için koruma tutacak kadar ileri gittik." şeklinde konuştu.
Fenerbahçe'nin eski stoperi Adil Rami, Sarı-Lacivertlilerde neden forma şansı bulamadığını Fransız basınına açıkladı. Rami, “Benim fikrime göre, Fenerbahçe'de oynayamamamın tek sebebi Marsilya. Ersun Yanal'a 'Beni oynat, Türkiye'nin en iyi defansıyım' dedim. O da bana en iyisi olduğumu söyledi ama beni oynatmadı, nedenini açıklayamadı” ifadelerini kullandı.
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