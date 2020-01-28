Adil Gevrek: Trabzon'la kardeşiz

“Ben Ahmet Ağaoğlu ile konuştum, benim için konu kapanmıştır. Hiçbir kupa bir candan değerli değildir. Trabzon ile bizi karşı karşıya getirmek doğru değil. Biz kardeş takımlarız.”

AKŞAM

MALATYASPOR Başkanı Adil Gevrek dün Potürge’de depremden zarar görenleri ziyaret etti, ‘Geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Gevrek bu sırada Akşam’ın sorularını yanıtladı: “Biz kesinlikle ‘Bu maç oynansın’ demiyoruz. Benim depremden zarar gören yakınlarım, akrabalarım var. Hal böyleyken bizi hiçbir şey umurumuzda değilmiş, ille de maç oynamak istiyormuşuz gibi gösteriyorlar. Bu beni çok üzdü. Bizim tepkimiz maçın ertelenme şeklineydi. Beni federasyondan arayıp, ‘Trabzon gelmek istemiyor’ dediler. Ben de buna istinaden tepki gösterdim. Kurum ismi veriyorum, federasyon kimin aradığını biliyor.

KİMSE ‘KONUŞ’ DİYEMEZ

Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu’yla konuştum, ‘Ben erteleme istemedim’ dedi, konuyu kapattım. Yoksa maçın ertelenmesi kadar doğal bir şey olamaz. Şampiyonluklar, kupalar bir candan önemli değil. Bizi kimse arayıp, ‘Açıklama yapın’ diye telkinde bulunmadı, bulunamaz. Bu Malatya camiasına hakaret olur. Trabzon’la kardeşliğimizi de bozmaya kimsenin gücü yetmez. Bizim aramızı böyle şeylerle bozamazlar. Onlar bizi, biz onları en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz. Bizi Trabzonspor’la karşı karşıya getirmek doğru değil.