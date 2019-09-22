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  3. Adil Gevrek: Rakip kim olursa olsun yenmek istiyoruz

Adil Gevrek: Rakip kim olursa olsun yenmek istiyoruz

Adil Gevrek: Rakip kim olursa olsun yenmek istiyoruz

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'la 1-1 berabere kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor'un birçok pozisyona girdiğini söyleyen Gevrek, "Çok net pozisyonlarımız vardı, değerlendiremedik. Oyun geneline baktığımızda 1 puan, son dakikada geldiği için mutlu etti. Biz, rakip kim olursa olsun kendi sahamızdaki her maçı kazanmak isteriz. Takımımızı ve teknik heyeti tebrik ederim. Burada durmadan destek veren taraftarımızı da can-ı gönülden kutluyourm. Maç bitti, yolumuza bakacağız." dedi

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