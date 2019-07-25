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  • 25 Temmuz 2019 Perşembe 23:14
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  • 25 Temmuz 2019 Perşembe 23:16

Adil Gevrek: Rakibi deplasmanda yenecek güçteyiz

Adil Gevrek: Rakibi deplasmanda yenecek güçteyiz

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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Avantaj rakipte görünmüş olabilir ama deplasmanda rakibimizi yenecek güçteyiz, inşallah bunu başaracağız." dedi.

Gevrek, maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılaşmaya çok iyi başladıklarını söyledi.

Taraftarın desteği ile ilk dakikalarda oldukça baskılı oynadıklarını belirten Gevrek, şanssız iki gol yediklerini ifade etti.

Turu geçebilecek güçte olduklarını dile getiren Gevrek, şunları kaydetti:

"Öncelikle sahamızda kazanmak istiyorduk aslında iyi oynadık ve maça iyi başladık. Çok şansız iki tane gol yedik. Tabii bu ilk maçımız. İnşallah 1 Ağustos’ta rövanş oynayacağız ve turu geçeceğiz. Baktığımız zaman takım yüzde yüz hazır değil yeni gelen oyuncularımız var ona rağmen iyi oynadık. Rakibimizi de tebrik ediyorum gerçekten onlar da iyi oynadılar. Önümüzdeki hafta rakibimizi yenip orada tur atlamak istiyoruz. Avantaj rakipte görünmüş olabilir ama deplasmanda galip gelecek güçteyiz."

Transfer çalışması

Gevrek, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki şu anda daha önce de söylemiştim 2,3 oyuncu daha transfer etmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde takip ettiğimiz oyuncularla tekrar iletişime geçip bu transferleri de sona erdireceğiz."

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