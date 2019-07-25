Adil Gevrek: Rakibi deplasmanda yenecek güçteyiz

Gevrek, maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılaşmaya çok iyi başladıklarını söyledi.
Taraftarın desteği ile ilk dakikalarda oldukça baskılı oynadıklarını belirten Gevrek, şanssız iki gol yediklerini ifade etti.
Turu geçebilecek güçte olduklarını dile getiren Gevrek, şunları kaydetti:
"Öncelikle sahamızda kazanmak istiyorduk aslında iyi oynadık ve maça iyi başladık. Çok şansız iki tane gol yedik. Tabii bu ilk maçımız. İnşallah 1 Ağustos’ta rövanş oynayacağız ve turu geçeceğiz. Baktığımız zaman takım yüzde yüz hazır değil yeni gelen oyuncularımız var ona rağmen iyi oynadık. Rakibimizi de tebrik ediyorum gerçekten onlar da iyi oynadılar. Önümüzdeki hafta rakibimizi yenip orada tur atlamak istiyoruz. Avantaj rakipte görünmüş olabilir ama deplasmanda galip gelecek güçteyiz."
Transfer çalışması
Gevrek, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tabii ki şu anda daha önce de söylemiştim 2,3 oyuncu daha transfer etmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde takip ettiğimiz oyuncularla tekrar iletişime geçip bu transferleri de sona erdireceğiz."
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