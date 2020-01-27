Adil Gevrek: Ertelemeyi Trabzonspor istedi

AKŞAM
TFF, Elazığ’da yaşanan deprem felaketi nedeniyle bugün oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını ileri bir tarihe erteledi. Ancak, Sarı-Siyahlılar’ın Başkanı Adil Gevrek, bu kararın ardından Federasyona sitem etti. Gevrek, “Federasyon’dan bizi aradılar ve Trabzonspor’un gelmek istemediğini ilettiler. Bizden de erteleme talebinde bulunmamızı rica ettiler. Ancak biz maçın oynanmasını istedik. Buna rağmen tek taraflı olarak erteleme kararı çıktı” dedi. Gevrek şöyle devam etti: “Trabzonspor gelmek istemiyor diye maç mı ertelenir? Yanlış yaptılar. Bu hiçbir hakka, hukuka, adalete sığmaz. Madem deprem var o halde bütün lig maçlarını bu hafta oynatmasalardı. Bizim oyuncular ‘maça motive olmuştuk’ dedi ve onlar da tedirgin oldu bu durumdan. Bizim oyuncularımızı da panik içine sokmaya gerek var mıydı? Trabzonspor kupada 120 dakika maç oynadı. Ayrıca sakat ve cezalı olan oyuncuları var. Bunların hepsini düşüneceksin.”
Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, NBA'de forma giyen oyuncular ve dünyanın en büyük kulüpleri tarafından üzüntüyle karşılandı.
Kobe Bryant'ın helikopterinin kazayı nasıl yaptığı henüz doğrulanamadı ama ölüm haberini ilk duyuran TMZ ipuçlarını takip ederek bilgileri derledi ve kazaya yoğun sisle birlikte pilot hatasının neden olduğunu iddia etti.
NBA efsaneleri Michael Jordan ve Magic Johnson Kobe Bryant'ın ölümünün ardından paylaşımlarda bulundu.
Shaquille O'Neal birlikte şampiyonluklar yaşadığı ve kardeşim dediği Kobe'yle ilgili paylaşımlar yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından 'Korkunç bir haber' paylaşımında bulundu.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, sarı lacivertli kulübün transferi için temaslarını uzun bir süredir devam ettirdiği sol bek Ricardo Rodriguez hakkında açıklamalarda bulundu.
KUPADAKİ Denizlispor maçında kırmızı kart gören Nwakaeme için harekete geçen Trabzonspor, Tahkim Kurulu’na itirazda bulundu.