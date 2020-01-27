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aksam.com.tr
  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 08:00
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  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 09:47

Adil Gevrek: Ertelemeyi Trabzonspor istedi

Adil Gevrek: Ertelemeyi Trabzonspor istedi

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“Federasyon’dan bizi aradılar ve Trabzonspor’un gelmek istemediğini ilettiler. Erteleme talebinde bulunmamızı rica ettiler. Biz maçın oynanmasını istedik. Buna rağmen erteleme kararı çıktı. Sırf Trabzonspor gelmek istemiyor diye maç mı ertelenir?”

AKŞAM

TFF, Elazığ’da yaşanan deprem felaketi nedeniyle bugün oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını ileri bir tarihe erteledi. Ancak, Sarı-Siyahlılar’ın Başkanı Adil Gevrek, bu kararın ardından Federasyona sitem etti. Gevrek, “Federasyon’dan bizi aradılar ve Trabzonspor’un gelmek istemediğini ilettiler. Bizden de erteleme talebinde bulunmamızı rica ettiler. Ancak biz maçın oynanmasını istedik. Buna rağmen tek taraflı olarak erteleme kararı çıktı” dedi.  Gevrek şöyle devam etti: “Trabzonspor gelmek istemiyor diye maç mı ertelenir? Yanlış yaptılar. Bu hiçbir hakka, hukuka, adalete sığmaz. Madem deprem var o halde bütün lig maçlarını bu hafta oynatmasalardı. Bizim oyuncular ‘maça motive olmuştuk’ dedi ve onlar da tedirgin oldu bu durumdan. Bizim oyuncularımızı da panik içine sokmaya gerek var mıydı? Trabzonspor kupada 120 dakika maç oynadı. Ayrıca sakat ve cezalı olan oyuncuları var. Bunların hepsini düşüneceksin.”

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