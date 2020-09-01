Adil Gevrek: Beşiktaş, Gökhan Töre için bonservis bedeli ödeyecek

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferiyle ilgili konuştu. ‘Bu transferin kesinlikle bir bonservis bedeli olacak' diyen Gevrek, “Bunu Beşiktaş mı öder, Gökhan mı öder bilemiyorum. Menajerine bunu ilettik. Her gitmek isteyen gidemez. Bedeli ne olursa olsun öderiz. Mevcut alacaklarını da öderiz. Bedel almadan yollamayız” ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş'a gitmek isteyen Gökhan Töre ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.



“ABOUBAKAR VE TETTEH İLE İLGİLİ GİRİŞİMİMİZ OLDU”

beİN Sports'a konuşan Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor'un transfer harekatı hakkında bilgi verirken; "Aboubakar'la ilgili bir girişimimiz oldu. Benjamin Tetteh ile ilgili haberler de doğru, kendisiyle ilgileniyoruz. Kulübüyle iletişim içerisindeyiz, teklifimiz oldu. İnşallah transferi gerçekleşir. Tetteh'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyoruz." dedi.

"AYRILMA KARARINA SAYGILIYIZ"

Gökhan Töre ile ilgili de konuşan Adil Gevrek "Gökhan Töre'yi alırken Malatya camiası kendisine kucak açtı. Uzun süre futbol oynamıyordu. Ona sahip çıktık, Gökhan da bize katkı sağladı. Çok iyi bir sezon çıkardı. Gökhan zaten çok iyi bir futbolcu, bizim için de önemli bir isim. Ayrılmak istediğini söyledi, biz de ona saygı duyduk. Fakat bu ayrılığın bir bedelinin olması gerektiğini söyledik." ifadelerini kullandı.

"BU TRANSFER BONSERVİSLE OLACAK"

Adil Gevrek ayrıca "Beşiktaş ile konuştuğunu biliyoruz. Beşiktaş'a 'Bedavaya geleceğim' demiş. Beşiktaş ile konuştuk aramızda sıkıntı yok. Sergen Hoca ile görüştük, Beşiktaş bonservissiz alabileceğini söylüyor. Geçen gün de Beşiktaş ile görüşmesine izin verdik ancak şunu söylüyoruz, kesinlikle bir bonservis bedeli olacak. Bunu Beşiktaş mı öder, Gökhan mı öder bilemiyorum. Menajerine bunu ilettik. Her gitmek isteyen gidemez. Bedeli ne olursa olsun öderiz. Mevcut alacaklarını da öderiz. Bedel almadan yollamayız." açıklamasını yaptı.