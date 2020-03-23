Adil Aouchiche Galatasaray yolunda

UEFA Gençlik Ligi'nde yer alan U19 takımlarının birbirleri arasında oynadığı maçları izleyen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSG'nin genç yıldız adayını gözüne kestirdi. Sarı kırmızılılar bu transfer için tüm şartları zorlayacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
Her gün en azından bir oyuncuyu scout ekibinin önüne koyan ve bilgi alınmasını isteyen Terim dün de bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde yer alan U19 takımlarının birbirleri arasında oynadığı maçları izlediği bildirildi.
AİLESİ İLE GÖRÜŞÜLECEK
Sabah'ta yer alan habere göre; Terim'in bu maçlarda gözüne çarpan isminse PSG'nin U19 takımında forma giyen Adil Aouchiche olduğu bildirildi. Tecrübeli teknik direktöre göre, Zinedine Zidane gibi Cezayir asıllı bir Fransız olan ve aynı zamanda 10 numara oynayan Adil geleceğin yıldızları arasında yer alabilir.
Fatih Terim, almaları zor olsa da 15 Temmuz'da 18 yaşına girecek oyuncu için PSG ve ailesi ile temas kurulmasını istedi. Şimdiden Transfermarkt değeri 6 milyon euro olan Adil Aouchiche Galatasaray tüm şartlarını zorlayacak.
METZ'E KARŞI FORMA GİYDİ
a girdi ancak bir kez forma şansı buldu. Metz karşısında 65 dakika sahada kaldı. Ayrıca kupada ise 2 maçta 97 dakika oynadı. PSG'nin Linas-Montlhery ile oynadığı ve 6-0 kazandığı karşılaşmada bir gol attı.
GALATASARAY'A GOL ATTI
Bu sezon toplamda 7 kez PSG forması giyen 17 yaşındaki 10 numara, 2 gol, 2 asist üretti. Bu gollerden birisini de UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray'a karşı kaydetti.
NE YAPACAK?
PSG ile bir yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Adil Aouchiche, geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Galatasaray da Cezayir asıllı 10 numaranın geleceğinde söz sahibi olmak istiyor.
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