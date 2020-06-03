Adidas'tan Mesut Özil'e kötü haber

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'e sponsoru Adidas'tan kötü haber geldi. Alman markasıyla olan sponsorluk anlaşması bu sezon sonu bitecek olan Mesut Özil'in kulübünün indirim teklifini kabul etmemesi ona daha pahalıya patlayacak gibi gözüküyor.
Adidas yıldız oyuncuyla olan sponsorluk sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Özil, Londra kulübünün koronavirüs nedeniyle maaşında indirim talebini reddetmişti. Adidas da, bu hareketin oyuncunun ve dolayısıyla markanın imajını kötü etkilediği gerekçesiyle Mesut'la olan anlaşmasını uzatmayacak.
Mesut bu anlaşmanın devam etmemesinden dolayı yıllık 3 milyon euro daha az kazanacak.
Yıldız oyuncunun kulübü Arsenal ile olan sözleşmesi de gelecek sezon sonu Haziran ayında bitiyor.
Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi
TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği 1 yıl men cezası hakkında açıklamalarda bulundu. Özdemir, ""Trabzonspor'un haklarını sonuna kadar savunacağız. Beraberce mücadele edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mauricio Isla'nın yeni takımı belli oluyor. Sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatma teklifi sunmadığı Şilili futbolcunun, Arjantin deviyle anlaştığı ve imzaların kısa süre içerisinde atılacağı duyuruldu.
Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'e dünyaca ünlü spor markası Adidas'tan kötü haber geldi.
Trabzonspor, UEFA'nın aldığı "Avrupa kupalarından bir yıl men cezasına" itiraz etmek için 10 gün içinde Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuracaklarını açıkladı.
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