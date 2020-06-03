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aksam.com.tr
  • 03 Haziran 2020 Çarşamba 22:15
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Adidas'tan Mesut Özil'e kötü haber

Adidas'tan Mesut Özil'e kötü haber

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Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'e dünyaca ünlü spor markası Adidas'tan kötü haber geldi.

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'e sponsoru Adidas'tan kötü haber geldi. Alman markasıyla olan sponsorluk anlaşması bu sezon sonu bitecek olan Mesut Özil'in kulübünün indirim teklifini kabul etmemesi ona daha pahalıya patlayacak gibi gözüküyor.

Adidas yıldız oyuncuyla olan sponsorluk sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Özil, Londra kulübünün koronavirüs nedeniyle maaşında indirim talebini reddetmişti. Adidas da, bu hareketin oyuncunun ve dolayısıyla markanın imajını kötü etkilediği gerekçesiyle Mesut'la olan anlaşmasını uzatmayacak.

Mesut bu anlaşmanın devam etmemesinden dolayı yıllık 3 milyon euro daha az kazanacak.

Yıldız oyuncunun kulübü Arsenal ile olan sözleşmesi de gelecek sezon sonu Haziran ayında bitiyor.

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