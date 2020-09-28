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aksam.com.tr
  • 28 Eylül 2020 Pazartesi 14:55
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Adı Galatasaray'la da anılan Ibrahim Sangare, PSV'ye transfer oldu

Adı Galatasaray'la da anılan Ibrahim Sangare, PSV'ye transfer oldu

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Galatasaray'ın da gündemine gelen 22 yaşındaki ön libero Ibrahim Sangare, PSV'ye transfer oldu.

Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven, Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse'un formasını giyen 22 yaşındaki Fildişi Sahilli ön libero Ibrahim Sangare'yi 9 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Genç futbolcu ile Galatasaray'ın da adı bu transfer döneminde sık sık anılıyordu.

Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Ibrahim Sangare, geride bıraktığımız sezon Toulouse formasıyla 25 maçta görev aldı. 1.91'lik boyuyla dikkat çeken Fildişi Sahilli ön libero, hava topları ve ikili mücadelelerdeki etkili performansıyla ön plana çıktı.

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