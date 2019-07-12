Adı Galatasaray'la da anılan Dani Alves, Inter'den yıllık 7 milyon Euro istedi
Adı Galatasaray’la anılan, Inter’in de peşinde koştuğu Dani Alves’in istediği yıllık ücret dudak uçuklattı. Brezilyalı sağ bek 7 milyon Euro talep ediyor.
TM Dijital Haber Merkezi
Copa Amerika turnuvasında gösterdiği performansla klasından hiçbir şey kaybetmediği görülen ve Galatasaray’ın transfer listesine girdiği iddia edilen Dani Alves’in İnter’den istediği ücret olay oldu.
İMZA PARASI + YILLIK 7 MİLYON EURO!
Linnes ve Şener Özbayraklı’yı sağ kanatta düşünen, Mariano’nun yerini Dani Alves’le dolduracağı yazılıp çizilen Galatasaray’ın yıldız futbolcuyla kesinlikle ilgilenmediği ortaya çıkarken, 36 yaşındaki futbolcunun İnter’den yıllık 7 milyon Euro istediği belirtildi. Sarı kırmızılı kulübün Alves’i istemesi halinde bu parayı Galatasaray’dan talep etmesi beklenen süper sağ bekin, en az 5 milyon Euro da imza parası isteyeceği tahmin edilirken, Fatih Terim ve ekibinin Sambacı oyuncunun durumunu bildiği için Alves’e hiç yanaşmadığı, hatta konusunu bile açmadığı ifade edildi.