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  3. Adı Galatasaray'la anılan Martin Caceres'e Fiorentina ve Cagliari de talip oldu

Adı Galatasaray'la anılan Martin Caceres'e Fiorentina ve Cagliari de talip oldu

Adı Galatasaray'la anılan Martin Caceres'e Fiorentina ve Cagliari de talip oldu

Juventus ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan 32 yaşındaki Martin Caceres'in transferi hakkında İtalya'da yeni bir gelişme yaşandı. Adı Galatasaray’la da anılan Uruguaylı stopere Çizme’den iki talip çıktı.

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fiorentina, Caceres'in menajeri Daniel Fonseca ile görüşmelere başladı. Fakat Fiorentina'ya İtalya'dan bir rakip daha çıktı, Uruguaylı stoperin transferi için yeni talip Cagliari. Fiorentina'nın oyuncu ile sözleşme imzalamak için Cagliari ile yarışmak durumunda olduğu bildirildi.

Luyindama ve Marcao'nun arkasına kaliteli bir stoper arayan Galatasaray'ın listesine Uruguaylı yıldız Jose Martin Caceres'in de girdiği ve sarı kırmızılıların bonservisi elinde olan oyuncu için görüşmeler başladığı iddia edilmişti. Caceres'in menajeri Fonseca aynı zamanda sarı-kırmızılıların file bekçisi Fernando Muslera'nın da menajeri.

32 yaşındaki Martin Caceres, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak oynadığı Lazio'da ve ikinci yarısında forma giydiği Juventus'ta toplam 17 maça çıktı.

(Sporx)

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