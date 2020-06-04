Adı Fenerbahçe'yle de anılan Jorge Jesus, Flamengo'yla olan sözleşmesini 1 yıl uzattı

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Jorge Jesus'tu. Flamengo'da tarihi başarılar elde eden 65 yaşındaki Portekizli teknik adam, Kırmızı-Siyahlı ekiple olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Jorge Jesus, Brezilya ekibinden yıllık 4 milyon Euro maaş alacak.

Ersun Yanal sonrası yeni hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye Brezilya'dan kötü haber geldi. Sarı Lacivertli ekibin ilgilendiği Jorge Jesus, Flamengo'da kalmaya karar verdiği iddia edildi.



L'Equipe'te yer alan habere göre, Brezilya ekibi yeni kontrat konusunda anlaşmaya varan Portekizli teknik adam 4 milyon Euro maaş alacak. Brezilya ekibine geldiğinden beri önemli başarılar elden eden ve taraftarın sevgilisi haline gelen tecrübeli teknik adam, kısa süre önce yakalandığı corona virüsü yenmeyi başarmıştı.

FLAMENGO’DA TARİH YAZDI

Jesus, kırmızı-siyahlı kulübe yalnızca bir yılda damgasını vurmuştu. 2019'un Haziran ayında Flamengo'nun başına geçen Jorge Jesus henüz birinci yılını doldurmadan zaferleriyle adından söz ettirmişti. Flamengo bu süreçte 5 kez kupa sevinci yaşadı.

Flamengo'da tarih yazan Jorge Jesus şu ana kadar Libertadores Kupası, CONMEBOL Süper Kupa, Brezilya Ligi şampiyonluğu, Brezilya Süper Kupa ve Guanabara Kupası kazandı.

65 yaşındaki Jorge Jesus, daha önce Benfica, Sporting Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımında görev yapmıştı.

(Fanatik)