Adı Fenerbahçe'yle anılan Thiago Silva, Brezilya'ya döneceği iddialarını yalanladı

Fransız ekibi PSG ile sözleşmesinin sonuna gelen Brezilyalı defans oyuncusu Thiago Silva'nın mukavelesinin uzatılmayacağı ifade edilmişti. Tecrübeli futbolcunun seçeneklerinden birinin de ülkesi Brezilya'ya dönüp, Fluminense forması giymek olduğu kaydedilmişti.
Corona virüsü nedeniyle halen Fransa'ya dönmeyen Silva, eşiyle ülkesinde katıldığı bir Instagram canlı yayınında geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki deneyimli oyuncu, "Fluminense'ye olan bağlılığımı herkes biliyor. Tüberküloz olduğumda bana kapılarını açmışlardı. Bunun için hala sonsuz minnet duyuyorum ama Avrupa'da gerçekleştirmek istediğim hedeflerim var" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Milan ve Everton gibi takımların transfer listesinde bulunan Thiago Silva, 2006-2008 yılları arasında Fluminense forması giydikten sonra Milan'a transfer olmuştu. Yıldız futbolcu 2012'den beri PSG'de kariyerini sürdürüyor.
(Fanatik)
PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Fenerbahçe'yle de anılan Thiago Silva, ülkesi Brezilya'ya döneceğine dair çıkan haberleri yalanladı ve Avrupa'da oynamak istediğini açıkladı. 35 yaşındaki stoper ile Fenerbahçe, Milan ve Everton ilgileniyor.
Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda takımın başına getireceği teknik direktörle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Goal Arabia'nın haberine göre Fenerbahçe, Al Nasr'ı çalıştıran Portekizli antrenör Rui Vitoria'ya yıllık 2,5 milyon Euro'luk teklif yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Liderin maçı birinci kanaldan verilir. 7. sıradaki takımın maçı birinci kanaldan verilmez" sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.
Galatasaray scout ekibi, Viktoria Plzen'de forma giyen orta saha oyuncusu Pavel Bucha'yı teknik direktör Fatih Terim'e önerdi. Tecrübeli antrenör transfere onay verirken Sarı-Kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde Çek ekibinin kapısını çalacak.
Adı Fenerbahçe'yle anılan Al-Hilal'in Brezilyalı 10 numarası Carlos Eduardo'nun menajeri Andre Luiz Costa, transfere dair önemli açıklamalar yaptı.