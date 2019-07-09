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  3. Adı Beşiktaş'la anılan Luis, Atletico Madrid'de kalıyor

Adı Beşiktaş'la anılan Luis, Atletico Madrid'de kalıyor

Adı Beşiktaş'la anılan Luis, Atletico Madrid'de kalıyor

Adı sık sık Beşiktaş'la anılan Brezilyalı sol bek Filipe Luis 1 yıl daha Atletico Madrid'de kalacak.

TM Dijital Haber Merkezi

Copa Amerika’yı kazanan kadroda yer alan ve 4 maçta görev alan Filipe Luis’in adı sık sık Beşiktaş’la anılsa da tecrübeli sol bekin transferinde son durum belli oldu. Kulübüyle olan sözleşmesi sona eren Luis’in 1 yıl daha kırmız beyazlı formayı giyeceği belirtilirken, milli futbolcun Madrid’de kalmak için Barcelona’nın teklifini reddettiği öğrenildi.

FİLİPE LUİS SÜPER LİG'E ÇOK UZAK

33 yaşında olmasına rağmen Diego Simeone’nin en fazla güvendiği isimlerin başında yer alan Filipe Luis, geçtiğimiz sezon 32 maçta forma giyerken, Arjantinli teknik adamın öğrencisini bırakmayacağı ve alternatif oyuncu olarak kullanacağı belirtildi. 4 yıllık Atletico Madrid kariyerinin ardından 2014 yılında Chelsea’ye transfer olan, fakat bir sezon sonra eski takımına dönen Filipe Luis’in Süper Lig’i kesinlikle düşünmediği ifade edildi.

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