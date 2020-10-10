Ademi: Bana 'İbra' derler

AKŞAM

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Ademi “İbra idol olarak anılabilecek futbolcu. Eskiden bana ‘İbrahimovic' diyorlardı ama ben de Ademi'yim” dedi.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Kemal Ademi, açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki santrfor şunları söyledi: “Fenerbahçe’ye geleli 1 hafta oldu. Fantastik bir kulüp, fantastik oyuncular, fantastik bir teknik heyet. Çok büyük bir takım. Türkiye’de akrabalarım var ama Türkiye için oynayabilir miyim bilmiyorum. Almanya ve İsviçre pasaportum var ama Kosova pasaportum yok. Vedat büyük bir oyuncu ama Vedat gibi bir santrfor değilim. Hızlıyım, topla gitmeyi severim. İbrahimovic idol olarak anılabilecek bir futbolcu. Eski takım arkadaşlarım bana ‘İbrahimovic’ diyorlardı ama ben de Kemal Ademi’yim. İsviçre’de bu kadar kaliteli orta yapılmıyordu. İsviçre’de futbol Türkiye’den biraz daha farklı.

TAMAMEN GEÇTİ

Sakatlığım 3-4 sene önceydi. Tamamen geçti. Burada sağlık kontrollerine girdim, çok iyi çıktı. Benim için Erol Bulut’un Almanca bilmesi çok iyi. Antrenmanda anlamadığım yerleri Almanca sorabiliyorum. Bu çok önemli. Ayrıca takımda da Almanca konuşabilen çok fazla oyuncu var.”

