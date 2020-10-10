Ademi: Bana 'İbra' derler

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Kemal Ademi, açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki santrfor şunları söyledi: “Fenerbahçe’ye geleli 1 hafta oldu. Fantastik bir kulüp, fantastik oyuncular, fantastik bir teknik heyet. Çok büyük bir takım. Türkiye’de akrabalarım var ama Türkiye için oynayabilir miyim bilmiyorum. Almanya ve İsviçre pasaportum var ama Kosova pasaportum yok. Vedat büyük bir oyuncu ama Vedat gibi bir santrfor değilim. Hızlıyım, topla gitmeyi severim. İbrahimovic idol olarak anılabilecek bir futbolcu. Eski takım arkadaşlarım bana ‘İbrahimovic’ diyorlardı ama ben de Kemal Ademi’yim. İsviçre’de bu kadar kaliteli orta yapılmıyordu. İsviçre’de futbol Türkiye’den biraz daha farklı.
TAMAMEN GEÇTİ
Sakatlığım 3-4 sene önceydi. Tamamen geçti. Burada sağlık kontrollerine girdim, çok iyi çıktı. Benim için Erol Bulut’un Almanca bilmesi çok iyi. Antrenmanda anlamadığım yerleri Almanca sorabiliyorum. Bu çok önemli. Ayrıca takımda da Almanca konuşabilen çok fazla oyuncu var.”
2021'de sözleşmesi sona erecek olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü Milan tarafından sözleşme uzatımı için teklif gelmemesi dedikoduları da beraberinde getirdi. Uzun süredir Galatasaray'ın da gündeminde olan yıldız futbolcu için Milan'ın ezeli rakibi Juventus'un girişimlerde bulunduğu iddia edildi.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında 11 Ekim'de deplasmanda Rusya ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün Almanya'daki son antrenmanını yaptı.
Galatasaray'ın, lige verilen arada Ümit Milli Takımı ile oynadığı maç golsüz sona erdi.
Eski Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın avukatı Sami Dinç, siyah-beyazlı kulübün 29 Ocak 2020 tarihinden bu yana fesih sonrasındaki döneme ilişkin olarak müvekkiline hiçbir ücret ödemediğini açıkladı.
Galatasaray'da yönetim kurulunun indirim isteğini kabul etmeyen isimlerin Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu öğrenildi.
UEFA ve TFF'nin takip sürecinde bulunan siyah-beyazlıların, eylül ayı itibariyle eski borçların tamamından kurtulması gerekiyordu. Bunun için Başkan Ahmet Nur Çebi'de büyük fedakarlık geldi.