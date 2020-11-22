Adem Ljajic'ten tepki çeken hareket

Beşiktaş'ta bu sezon fazla forma şansı bulamayan Adem Ljajic'in Başakşehir mücadelesi öncesi elleri cebinde ısınması siyah-beyazlı taraftarları çileden çıkardı.

Süper Lig'de bu sezon düzenli süre alamayan ve sık sık fizik durumu ile ilgili teknik direktör Sergen Yalçın'ın eleştirisine maruz kalan Ljajic, siyah-beyazlı taraftarları yine sinirlendirdi. Malatyaspor ile oynanan maçta elleri belinde ve cebinde ısındığı için büyük tepki gören Ljajic'in aynı hareketi dün bir daha yaptı.

"DEMEK Kİ BU DURUMDAN RAHATSIZ DEĞİL!"

Teknik direktör Sergen Yalçın, hafta içinde yaptığı açıklamada Sırp yıldızı eleştirirken, "Ljajic sürekli yedek oturuyor. Bir oyuncu oynamıyorsa eksikleri vardır. Onları düzeltirse ve istediğimiz seviyeye gelirse kapımız açık. Bizim istediğimiz tempolara çıkması lazım. Ljajic haftalardır yedek. Bu süreçte yanıma gelip bir kez konuşmadı. Demek ki yaşananlardan, yedek kalmaktan rahatsız değil" ifadelerini kullanmıştı.