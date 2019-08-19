Adem Ljajic'ten Sivasspor maçı sonrası isyan

Sezonun ilk maçında büyük hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in maç sonunda küplere bindiği ortaya çıktı.
Sivasspor deplasmanında siyah-beyazlıların tek etkili ismi olarak gözüken Boşnak asıllı yıldızın, karşılaşma sonunda soyunma odasına girdiğinde hücumda yalnız bırakıldığı gerekçesiyle bağırdığı ve teknik heyet tarafından sakinleştirildiği öğrenildi.
En kötü Quaresma
Kamp döneminde Beşiktaş'ın en çalışkan ismi olarak dikkat çeken Quaresma, Sivasspor deplasmanında ise Beşiktaş kariyerindeki en kötü maçlarından birini yaşadı.
Portekizli yıldız oyunda kaldığı 62 dakika boyunca sadece 28 defa pas verebildi. Bu pasların hiçbiri hücumda rakibi zorlayacak türden değildi. Sadece iki defa orta yapabilen Q7, bunlarda da isabet sağlayamadı.
(Türkiye)
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