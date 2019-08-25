Adem Ljajic'in şovu devam ediyor

Kartal'da 2019 yılında skora en fazla katkı sağlayan isim Adem Ljajic oldu.

STAR

Ocak ayından bu yana istikrarlı bir grafik çizen Sırp yıldız, son Göztepe karşılaşmasını da boş geçmeyip takımının 3. golünü filelere yolladı, Caner’in golünün de asistini yaptı. Ljajic 2019’da 8 gol atarken, 8 de asist yaptı ve böylece 16 gole doğrudan katkı sağladı. Adem Ljajic, Siyah-Beyazlı takımda toplam 10 gol atarken, Sırp starın fileleri havalandırdığı 9 maçı da Beşiktaş galibiyetle tamamladı