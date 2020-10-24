Adem Ljajic, Trabzonspor'un kapısından dönmüş

Parayı sokağa attık!

Kulüpler bazında bizim üçte birimiz kadar yatırım yapan ülkelerin gerisinde kaldık... Ülke puanı sıralamasında 13. sıraya geriledik. Süper Lig'in piyasa değeri 723 milyon euro. Listede bizi geride bırakan Ukrayna'nın değeri 339 milyon 98 bin euro. İskoçya'da ise bu rakam 241 milyon 25 bin euro.