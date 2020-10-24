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aksam.com.tr
  • 24 Ekim 2020 Cumartesi 08:00
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Adem Ljajic, Trabzonspor'un kapısından dönmüş

Adem Ljajic, Trabzonspor'un kapısından dönmüş

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AKŞAM

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adem Ljajic'i transferin son günü Trabzonspor'a önerdi. Ancak görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Beşiktaş'ta transferin son gününde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na, Sırp futbolcu Adem Ljajic’i önerdiği ortaya çıktı. 

AĞAOĞLU ÇOK İSTEDİ

Fotospor’un iddiasına göre; Ahmet Ağaoğlu, Adem Ljajic’i çok beğendiğini ancak transferde kendisinin sadece pazarlık yapan kişi olduğunu söyledi. Sırp oyuncuyu isteyip istemeyeceğini ancak hocası Eddie Newton’a sorup karar alabileceğini iletti. Ancak görüşmeler sonlanamadan transfer dönemi bitti. 

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