Adem Ljajic, Trabzonspor'un kapısından dönmüş

Beşiktaş'ta transferin son gününde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na, Sırp futbolcu Adem Ljajic’i önerdiği ortaya çıktı.
AĞAOĞLU ÇOK İSTEDİ
Fotospor’un iddiasına göre; Ahmet Ağaoğlu, Adem Ljajic’i çok beğendiğini ancak transferde kendisinin sadece pazarlık yapan kişi olduğunu söyledi. Sırp oyuncuyu isteyip istemeyeceğini ancak hocası Eddie Newton’a sorup karar alabileceğini iletti. Ancak görüşmeler sonlanamadan transfer dönemi bitti.
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