Adem Ljajic, Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta hücum futbolcusu Adem Ljajic, kadroya dahil edilmedi.
Ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Sırp futbolcu, hastanede yapılan serum tedavisene rağmen iyileşemedi ve siyah - beyazlı takımın kafilesine alınmadı.
Spor Toto Süper Lig'de hafta Sivasspor-Alanyaspor mücadelesi ile star alıyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.
Beşiktaş’ta Adem Ljajic, yarın oynanacak olan Trabzonspor maçının kadrosuna alınmadı.
İstanbul'u bu hafta sonu yaşanacak büyük futbol heyecanı sardı. Vali Yerlikaya, dört büyük kulübün karşılaşacağı kritik hafta için Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve kulüp başkanlarını ağırladı.
Fenerbahçe, Adil Rami'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Beşiktaş, Göztepe maçıyla ile ilgili itirazın Tahkim Kurulu'na taşındığını açıkladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlıların denemek için Türkiye’ye getirdiği ve idmana çıkardığı Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi.
Daha önce futbolu bıraktığını açıklayan Trabzonspor’un eski kalecisi ve kaptanı Onur Kıvrak’ın aylar sonra sosyal medyaya giriş yapması ‘futbola geri mi dönüyor?’ sorusunu da akıllara getirdi. Eski file bekçisinin menajeri Engin Kırkpınar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.