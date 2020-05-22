Adem Ljajic Rusya'ya

AKŞAM
Sports.ba sitesinin haberine göre; Ljajic’i isteyen Rus kulüpleri var ve Beşiktaş, Sırp oyuncunun satışı için bu takımlarla görüşme yapıyor.
Kulüpler Birliği toplantısında, beIN Sports ile sorunların devam etmesi durumunda yeni bir ihalenin yapılması konuşuldu. Futbol Federasyonu ve ‘Birlik' 4 alternatifli yayın planını belirlemiş durumda.
Yayıncı kuruluş, liglerin başlaması konusunda kulüplerden yazılı garanti istedi. Bunun verilmesi durumunda ise 35 milyon TL'nin hesaplara yatırılacağının sözünü verdi.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Fenerbahçe, Atalanta ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Palomino'yla büyük oranda anlaştı.
GALATASARAY için yeni bir iddia Meksika'dan geldi.
Beşiktaş'la sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan ve adları Fenerbahçe'yle anılan Gökhan Gönül ile Caner Erkin'i Sarı-Lacivertli taraftarlar istemiyor.
MARİANO'YLA yollarını ayıracak olan G.Saray, Brezilyalı oyuncunun alternatiflerini belirlemeye başladı.
MARİO Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, Football İtalia'ya açıklamalarda bulundu.