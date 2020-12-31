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aksam.com.tr
  • 31 Aralık 2020 Perşembe 12:30
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Adem Ljajic için son karar verildi

Adem Ljajic için son karar verildi

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Beşiktaş'ta performansıyla eleştirilen Adem Ljajic için son karar verildi.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic tamamen yalnız kaldı, artık son şansını oynayacak.

Ocak ayı içinde Sergen Yalçın kendisine birkaç maçta şans tanıyacak.

Gösterecekleri, istekliliği, yeteneklerini sahaya yansıtmak istemesi Sırp oyuncunun devam edip etmemesini gösterecek.

Kimsenin Ljajic için bonservis ödemek istememesi, Sırp oyuncu da Beşiktaş'tan kazandığının çok altında teklifler nedeni ile ayrılmayı düşünmüyor.

ROTASYON İŞE YARADI

Süper Lig'de aldığı üst üste iyi sonuçlarla keyfilerin yerinde olduğu Beşiktaş'ta, başarılı çalıştırıcı Sergen Yalçın'ın uyguladığı rotasyon işe yaradı.

Teknik direktör Sergen Yalçın stoper rotasyonunu oturtmaktan mutlu. Başarılı çalıştırıcının Welinton, Vida, Montero üçlüsünün yanında Necip ve Erdoğan'ı koyabildiği için keyfi yerinde. Vida takımdan ayrılmayacaksa bu rotasyonu bozmadan ligin sonuna kadar gitmek istiyor. Bu arada Sergen Yalçın menajerler tarafından önerilen Gnagnon'u da veto etti.

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