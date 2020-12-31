Beşiktaş'ta Adem Ljajic tamamen yalnız kaldı, artık son şansını oynayacak.
Ocak ayı içinde Sergen Yalçın kendisine birkaç maçta şans tanıyacak.
Gösterecekleri, istekliliği, yeteneklerini sahaya yansıtmak istemesi Sırp oyuncunun devam edip etmemesini gösterecek.
Kimsenin Ljajic için bonservis ödemek istememesi, Sırp oyuncu da Beşiktaş'tan kazandığının çok altında teklifler nedeni ile ayrılmayı düşünmüyor.
ROTASYON İŞE YARADI
Süper Lig'de aldığı üst üste iyi sonuçlarla keyfilerin yerinde olduğu Beşiktaş'ta, başarılı çalıştırıcı Sergen Yalçın'ın uyguladığı rotasyon işe yaradı.
Teknik direktör Sergen Yalçın stoper rotasyonunu oturtmaktan mutlu. Başarılı çalıştırıcının Welinton, Vida, Montero üçlüsünün yanında Necip ve Erdoğan'ı koyabildiği için keyfi yerinde. Vida takımdan ayrılmayacaksa bu rotasyonu bozmadan ligin sonuna kadar gitmek istiyor. Bu arada Sergen Yalçın menajerler tarafından önerilen Gnagnon'u da veto etti.
Sarı-lacivertlilerin hedefinde Erol Bulut'un Alanyaspor'dan eski öğrencileri Caulker ve Bakasetas bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu iki futbolcuyu sezon başı da kadrosuna katmak istemişti.
Sezon başında tam 18 futbolcu kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da stoper ve kanat takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertlilerin savunma için takip ettiği isimlerden biri de PAOK'ta forma giyen, Pelkas'ın eski takım arkadaşı Giannis Michailidis. 20 yaşındaki stoper, sol ayaklı olması ve soğukkanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Yunan ekibiyle bonservis pazarlıkları sürerken transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.
Beşiktaş'ta performansıyla eleştirilen Adem Ljajic için son karar verildi.
Koronavirüs pandemisi döneminde Fenerbahçe'den maaşını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı fesheden ve konuyu FIFA'ya taşıyıp 7.5 milyon euro tazminat almaya hak kazanan Max Kruse'nin Sarı-Lacivertlilerle anlaştığı rakam ortaya çıktı. Buna göre Fenerbahçe, Alman futbolcuya 3,75 milyon euro ödeyecek.
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü St.Etienne takibe aldı. Ömür de yaz transfer döneminde Fransa'nın yolunu tutacak.
Masada Costa, Hulk ve Jese Rodriguez gibi bonservissiz isimlerin yanında Bakasetas ve Visca gibi ligin ustaları var. Sürpriz isimlerle de görüşülüyor.