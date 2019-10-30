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  3. Adem Ljajic: Herkesin bildiği Ljajic'i izlettireceğim

Adem Ljajic: Herkesin bildiği Ljajic'i izlettireceğim

Adem Ljajic: Herkesin bildiği Ljajic'i izlettireceğim

Son iki lig maçında oyuna sonradan alınan Adem Ljajic, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Son iki lig maçında oyuna sonradan alınan Adem Ljajic, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Ülkesindeki bir televizyon programına konuşan Ljajic, "Kariyerimde yurt dışında hiç şampiyonluk yaşamadım. Beşiktaş'a transfer olmamdaki en büyük etken buydu. Geçen sezon olamadık ama bu sezon şampiyonluk görmeyi çok istiyorum" dedi.

Performansına da değinen Ljajic, "Geçen sezon da durgun başlamıştım ama sonradan açıldım. Kısa sürede herkesin bildiği Ljajic'i izlettireceğim" sözlerini kullandı.

Boşnak asıllı futbolcu, forma giydiği son altı maçta gol ve asist katkısında bulunamadı.

(Türkiye)

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