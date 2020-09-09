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aksam.com.tr
  • 09 Eylül 2020 Çarşamba 14:19
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Adem Ljajic, Genoa yolcusu

Adem Ljajic, Genoa yolcusu

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Beşiktaş'ın Bosna Hersek'li futbolcusu Adem Ljajic'e İtalya'nın Genoa kulübünün talip olduğu iddia edildi

Adı sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen Adem Ljajic'te yeni bir gelişme yaşandı.

Birkaç hafta önce de Ljajic'in adı ayrılık için anılmıştı ancak herhangi bir gelişme olmamıştı. Şimdi ise iddialar daha güçlendi. Bu kez Genoa, Adem Ljajic'e talip oldu.

Sporx'in aktardığı habere göre, İtalyan medyasında, yıldız futbolcu için özel bir habere yer verilirken, Beşiktaş'ın oyuncuyu satmak zorunda olduğu ifade edildi. Buna göre Sırp yıldızın İtalya Serie A'ya dönebileceği kaydedildi.

OYUN SİSTEMİNE UYGUN

Genoa teknik direktörü Rolando Maran'ın 4-3-1-2 olan oyun sisteminde önemli bir yere sahip olabileceği belirtilen haberde, tecrübeli teknik adamın, Ljajic'i 2. forvet olarak değerlendireceği kaydedildi. Öte yandan Adem Ljajic için Beşiktaş'ın 4,5 milyon euro talep edeceği ve transferin bu ücrete sonlanabileceği aktarıldı.

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