  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Kasım 2020 Salı 10:32
  • |
  • Son Güncelleme:

Adem Ljajic gelen tepkiler sonrası vites yükseltti

Adem Ljajic gelen tepkiler sonrası vites yükseltti

Paylaş

Hürriyet

Sergen Yalçın'ın "Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor" dediği, taraftarın eli belinde ısındığı için tepki gösterdiği Ljajic dünkü idman sonrasında 1 saat ekstra frikik ve şut çalıştı.

Beşiktaş'ta bu sezon en çok eleştirilen oyuncuların başında gelen Adem Ljajic hem teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisi ile ilgili sözlerine hem de taraftarların tepkilerine sahada yanıt vermeye hazırlanıyor.

Yalçın'ın maç öncesi Sırbistanlı futbolcu için "Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor, fayda kısmına bakıyoruz" demişti. Ljajic'in eli belinde ısınıp arkadaşlarıyla bu şekilde paslaşması da taraftarların sert eleştirilerine neden olmuştu.

UTKU İLE EKSTRA ŞUT ÇALIŞTI

Bu sezon görev yaptığı 5 resmi maçın sadece 2'sinde 11'e giren, henüz gol ya da asisti bulunmayan ve son 2 maçta kulübeden çıkamayan Ljajic dünkü idmanla birlikte vites yükseltti. Malatya maçında Sergen Yalçın'ın sonradan oyuna girmesi için bile tercih etmediği 29 yaşındaki futbolcu pazartesi sabahki antrenmanın sonrasında ekstra çalışma yaptı.

Kaleci Utku'yu da karşısına alan Ljajic'in ekstra 1 saat boyunca frikik ve şut antrenmanı yaptığı öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray'da Ocak ayında 7 imza birden
Galatasaray'da Ocak ayında 7 imza birden

Galatasaray'da Ocak ayında 7 imza birden

Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic kararı
Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic kararı

Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic kararı

Galatasaray'da Loic Remy pişmanlığı
Galatasaray'da Loic Remy pişmanlığı

Galatasaray'da Loic Remy pişmanlığı

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Samet Aybaba sürprizi! İtiraf geldi
Samet Aybaba sürprizi! İtiraf geldi

Samet Aybaba sürprizi! İtiraf geldi

Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken adaylardan biri de Samet Aybaba idi. Tecrübeli antrenör, Bordo-Mavililerle görüştüğünü ifade ederken resmi bir teklif almadığını dile getirdi.

Onyekuru Cimbom'a ilk kez şart koştu: Bunu yaparsanız gelirim
Onyekuru Cimbom'a ilk kez şart koştu: Bunu yaparsanız gelirim

Onyekuru Cimbom'a ilk kez şart koştu: Bunu yaparsanız gelirim

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru, ilk kez Sarı-Kırmızılılara şart koştu. Başarılı futbolcu, Cimbom'a “6 aylığına gelmem, 1.5 yıllık anlaşma sağlarsanız dönmek isterim” dedi.

'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'
'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'

'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'

'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'

Sergen Yalçın'dan yeni sistem: 3-5-2
Sergen Yalçın'dan yeni sistem: 3-5-2

Sergen Yalçın'dan yeni sistem: 3-5-2

İmkansızlıklara rağmen taktisyenliğini konuşturan tecrübeli çalıştırıcı 2-5-3 sistemini getirdi. Siyah-beyazlılar artık özellikle iç saha maçlarına tamamen ofansif bir anlayışla çıkacak.

Erol Bulut'tan tarihe geçen istatistik
Erol Bulut'tan tarihe geçen istatistik

Erol Bulut'tan tarihe geçen istatistik

Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe'de önemli bir istatistik elde etti.

Diego Perotti izleyenleri büyüledi
Diego Perotti izleyenleri büyüledi

Diego Perotti izleyenleri büyüledi

Fenerbahçe forması altında ilk maçına çıkan Diego Perotti izleyenleri büyüledi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.