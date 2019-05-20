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  3. Adem Büyük'ten Abdullah Avcı'ya olay yanıt! 'Başka kılıf bulamadın mı acaba?'

Adem Büyük'ten Abdullah Avcı'ya olay yanıt! 'Başka kılıf bulamadın mı acaba?'

Adem Büyük'ten Abdullah Avcı'ya olay yanıt! 'Başka kılıf bulamadın mı acaba"'

Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük, Galatasaray maçı sonrasında Fatih Terim'e tepki gösteren Abdullah Avcı'yı hedef aldı.

Başakşehir'de Galatasaray karşısında gelen 2-1'lik yenilgi ve şampiyonluğun kaçtığı maç sonrasında Abdullah Avcı'nın Fatih Terim sözleri gündeme oturdu.

Avcı'nın karşılaşmada yaşanan gerginliğin ardından Terim'e yumruk attığı için, "Bir teknik adam golden sonra kulübeye saldıracak çete halinde, yumruk atacak, hakaret edecek, telaffuz edemiyorum. Dördüncü hakem bunu göremeyecek, sonra bir daha gelecek hem de eski çalıştığı oyuncusuna, hem hakaret edecek hem yumruk atacak sonra da kulübenin arkasına kaçacak, delikanlı adam devam eder." sözlerine sürpriz bir cevap geldi.

Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük, Instagram hesabından "Kendini çok güzel anlatmışssın. Bana vurup kaçan sensin. Başka kılıf bulamadın mı acaba?" diyerek tepki gösterdi.

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