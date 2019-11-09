Adem Büyük: Şampiyonluğu istiyoruz

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizen Büyük, "Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarlarımıza bir armağan olsun istiyorduk. Ağır bir maçtan çıktık. Moral olarak negatif durumdaydık. Bugün kazanmak istiyorduk. İyi bir oyunla kazandık. Zannedersem pozisyon vermedik, gol yemedik. Deplasmanda güzel bir galibiyet aldık. Galatasaray gibi oynadığımız sürece hiç kimse önümüzde duramaz. Bu galibiyet önümüzdeki haftalar için bir mesaj oldu. Toparlanmamız gerekiyor. Bu da bu yolda bir adım oldu. Taraftarlarımıza teşekkürler, bizi desteklemeye devam etsinler. Sezon sonu hedefimize ulaşacağız. Bunun başka yolu yok. Şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

"POZİSYON VERMEDİK"

Maçta pozisyon vermemelerinin en önemli detay olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Rakipten daha çok mücadele ettik. Arkadaşlarımız birbirimize yardım etti. Mücadele ettik. Bir topa 2-3 kişi mücadele verip kazandık. Pozisyon vermedik, en önemlisi buydu. İkili mücadelelerin daha çok öne çıktığı bir maçtı ve biz öne çıktık. Bizim için artıları bu şekildeydi." ifadelerini kullandı.