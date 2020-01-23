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  • 23 Ocak 2020 Perşembe 23:44
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  • 23 Ocak 2020 Perşembe 23:44

Adem Büyük: Şampiyon biz olacağız

Adem Büyük: Şampiyon biz olacağız

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Çaykur Rizespor maçında takımının ilk golünü atan Adem Büyük, maçın ardından açıklama yaptı.

"Kazanıp turu geçmek önemliydi, güzel oldu. Oyunun başından sonuna kadar oyunun hakimi bizdik." şeklinde konuşan Adem Büyük, maçın ikinci yarısında tartışmalı penaltı pozisyonuyla ilgili de yorumunu yaptı. Büyük açıklamasında, "2. yarıda tartışmalı bir penaltı pozisyonu var. Bize olunca hemen veriliyor, kontrol edilebilirdi." diye konuştu.

Adem Büyük şampiyonluk mesajı verdiği sözlerinde ise "Kupalara alışık olduğumuz için yola devam etmek istiyorduk. Şampiyon olacağız. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arkadaşlarıma teşekkür ederim, umarım yolun sonu şampiyonluk olur." ifadelerini kullandı.

Adem Büyük'ün diğer açıklamaları ise şöyle:

"Kadromuz geniş, ilk yarıda çok talihsiz sakatlıklar yaşadık, önemli oyuncuları kaybettik. Dünya yıldızı bir oyuncu çıkıyor ben giriyorum, ben çıkıyorum, o giriyor. Şampiyonuklara alışkın bir takımız, bu yolda devam etmek istiyoruz."

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