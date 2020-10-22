  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Ekim 2020 Perşembe 18:48
  • |
  • Son Güncelleme:

Adem Büyük: Karakterimde oturarak, yatarak para kazanmak yok

Adem Büyük: Karakterimde oturarak, yatarak para kazanmak yok

Paylaş

Yeni Malatyaspor'un golcü ismi Adem Büyük, sakatlığı ve Galatasaray'dan ayrılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu, "Karakterimde oturarak para kazanmak yok" dedi.

Yeni Malatyaspor TV’de canlı yayın konuğu olan Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük, sakatlığı hakkında son bilgileri paylaştı. Deplasmanda 1-1 berabere sonuçlanan Konyaspor maçında ısınma sürecinde yaşadığı şanssız sakatlık nedeniyle kadrodan son anda çıkarıldığını belirten Büyük, “Özellikle çok oynamak istediğim bir maçtı. Kısmet böyleymiş. Daha kötü olmaması adına riske girmedik” dedi.

Konyaspor karşısında iyi bir mücadele sergileyen takım arkadaşlarını da tebrik eden Büyük, “Tüm arkadaşlarımın yüreğine sağlık, çok iyi mücadele ettiler. Belki de kazanabileceğimiz bir maçtı, çok iyi oynadık takım olarak. Yüreğimizi ortaya koyduğumuz zaman takım olarak daha iyi olacağız” ifadelerine yer verdi.

"GALATASARAY’DA ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Geçen sezon Galatasaray’a transfer olan ve 1 yıl sonra yeniden Yeni Malatyaspor’a dönen Adem Büyük, her futbolcunun hayalinin büyük bir takımda oynamak olduğunu, kendisinin de yakaladığı bu fırsatı değerlendirdiğini söyledi. Galatasaray’a transferinde katkısı olan Teknik Direktör Fatih Terim’e teşekkür eden Büyük, “Galatasaray’da elimden geleni yaptım. Oynadığım bütün takımlarda savaşmaktan geri kalmayan bir futbolcu olmadım. Orada çok güzel günlerim geçti. Yeni Malatyaspor’dan ayrılırken o dönem şartlar o şekilde gelişti, benimde elimde bu şekil bir fırsat vardı, bende değerlendirdim. Galatasaray’da çok güzel arkadaşlıklar edindim, güzel tecrübeler edindim. Bana kulüp tarafından hiçbir şekilde senle yolları ayrılmak istiyoruz denilmedi. Karakterimde oturarak, yatarak para kazanmak yok. Bende Fatih hocama rica ettim oda anlayışla karşıladı. Kulüp olarak inandığım Yeni Malatyaspor camiasına geldiğim için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

"SÜPER LİG’DE RAHATLIĞA YER YOK"

Geçen sezon Yeni Malatyaspor’un ligde zor bir süreç yaşadığını da anımsatan Adem Büyük, “Süper Lig’de böyle rahatlığa kesinlikle yer yok, büyük sıkıntılar yaşarız biz olsak da olmasak da. Birey olarak bir şey yapamayız ancak bütün olarak başarı elde edebiliriz” dedi.

Canlı yayında taraftarlardan gelen soruları da yanıtlayan golcü isim, maçların daha gollü geçmesini isteyen bir taraftara verdiği cevapta, “Biz de çok gol atmak istiyoruz ama takımda alışma süreci var. Bununda etkisi doğal olarak var. 1-0 da olsa kazanıyoruz, sağlamcı olalım kazanalım 3 puanı alalım. Ben de bazen dışarıdan izlediğim zaman gol kaçırdığım anları ‘Bu gol kaçar mı diyorum’ ama sonuçta kazandık mı sıkıntı olmuyor” ifadelerine yer verdi.

"NORMAL BİR ADALE AĞRISI OLSAYDI EMİN OLUN OYNARDIM"

Konyaspor maçı öncesi yaşadığı adale sakatlığı ile ilgili de sorulan sorulara cevap veren Büyük, “Ben çok fazla üst adale gurubunda hiç sakatlık yaşamadım, bu ilk oldu. Adale de kemiğe yakın bir yerde olduğu için aslında biraz problem oldu. Normal bir adale ağrısı olsaydı emin olun oynardım” diye konuştu.

Hakemlerle ilgili sorulan soruya da cevap veren Büyük, “Bir şey dediğimiz zaman hemen ihtar alıyorsunuz sert bir şekilde yada sarı kart görüyorsunuz. Ben her zaman söylüyorum, hakemlere güvenmek gerekiyor ama şöyle de bir şey var, bazen gözle görülen şeyler var. Birisi görmüyorsa birisi mutlaka görüyor. Konyaspor maçında Zeki Yavru’ya yapılan müdahale bana göre kırmızı kart. O müdahaleyi yapmasa Zeki, topu kontrol edip gidecek. Bu konuda söylenecek çok şey var ama bu konulara girmeyelim. Biz futbolcuların da tabi özeleştiri yapması gerekiyor, bazı şeylere dikkat etmemiz lazım” dedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Efsane başkan uyardı: 'Avrupa cezası gelebilir'
Efsane başkan uyardı: 'Avrupa cezası gelebilir'

Efsane başkan uyardı: 'Avrupa cezası gelebilir'

Galatasaray'dan neden ayrıldığını açıkladı
Galatasaray'dan neden ayrıldığını açıkladı

Galatasaray'dan neden ayrıldığını açıkladı

'Beşiktaş maçında da iyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz'
'Beşiktaş maçında da iyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz'

'Beşiktaş maçında da iyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Şenol Güneş, İstanbulspor-Akhisarspor maçında
Şenol Güneş, İstanbulspor-Akhisarspor maçında

Şenol Güneş, İstanbulspor-Akhisarspor maçında

A Milli Futbol Teknik Direktörü Şenol Güneş, İstanbulspor ile Akhisarspor arasındaki mücadeleyi takip etti.

Muhalefet aksiyona geçti: Öztürk ve Korkut hazır
Muhalefet aksiyona geçti: Öztürk ve Korkut hazır

Muhalefet aksiyona geçti: Öztürk ve Korkut hazır

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in seçim açıklamasının ardından muhalefette 2 aday şimdiden belirlendi.

'F.Bahçe, Welbeck'e haftalık 140 bin pound teklif etti'
'F.Bahçe, Welbeck'e haftalık 140 bin pound teklif etti'

'F.Bahçe, Welbeck'e haftalık 140 bin pound teklif etti'

İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Sun, Fenerbahçe'nin Danny Welbeck'e sarı-lacivertli formayı giymesi için astronomik bir teklifte bulunduğunu yazdı.

Galatasaray yönetiminden flaş Divan kararı
Galatasaray yönetiminden flaş Divan kararı

Galatasaray yönetiminden flaş Divan kararı

Galatasaray'da Yönetim Kurulu, Divan Kurulu'na katılmama kararı aldı.

İki hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı
İki hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı

İki hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF, bir üst klasman hakemi ve bir klasman yardımcı hakeminin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Garry Rodrigues için son söz Fatih Terim'de
Garry Rodrigues için son söz Fatih Terim'de

Garry Rodrigues için son söz Fatih Terim'de

Hücum hattında hızlı bir kanat oyuncusu isteyen sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in onay vermesi halinde eski futbolcusunu devre arasında tekrar kadrosuna katacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.