Adem Büyük ile Cueva'nın performansı Hamzaoğlu'nu mutlu ediyor

Adem Büyük’ü bir sezon aradan sonra yeniden kadrosuna katan Yeni Malatyaspor, bu sezon golcü oyuncudan çok şey bekliyor. 1 sezonluk Galatasaray macerasında attığı 12 golle iyi bir performans sergileyen yetenekli futbolcu, kendi isteğiyle döndüğü Yeni Malatyaspor’da kaldığı yerden devam ediyor.
Yönetim tarafından takım kaptanlığı verilen Adem, takıma hem ağabeylik yapıyor, hem de orta sahanın önemli ismi Cueva ile iyi bir birliktelik sağlıyor.
Göztepe karşısında takımın tek golüne imza atan Adem Büyük, 90 dakikalık bölümde Cueva ile uyumlu bir görüntü ortaya koydu. Cueva ve Adem’in uyumu en çok Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nu sevindiriyor.
Adem ve Cueva’yı Trabzonspor maçında da sahaya en büyük kozu olarak sürmesi beklenen Hamzaoğlu’nun, Tetteh’nin de sakatlığını atlatmasıyla ileri uçta eli iyice güçlendi.
Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'a 5 yıllık yeni sözleşme önerdi ve oyuncu bu teklifi kabul etti ancak genç yıldız adayının menajerinin, “İmza atma. Fenerbahçe'de forma giymen zor, seni Avrupa'da oynayacağın bir takıma götüreceğim” dediği öne sürüldü. Fenerbahçe yönetimi, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesine 20 milyon euro serbest kalma maddesi de koymak istedi ancak oyuncunun menajeri buna da karşı çıktı.
Başakşehir, Galatasaray'dan Diagne'yi kiralamak istedi ancak sarı-kırmızılı yönetim 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.
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Uzun süredir Diego Perotti transferi için Roma ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'ye şok tavır! İtalyan devi, 32 yaşındaki Arjantinli sol kanat oyuncusu için Sarı-Lacivertlilerden 3 milyon euro bonservis talep etti ve Fenerbahçe'nin indirim talebini kesin bir dille reddetti. Serie A ekibinin bu tavrının ardından ise Vedat Muriqi çıktı. Kanarya, Kosovalı golcüyle ilgilenen başkent ekibinin indirim talebine cevap vermemiş, oyuncuyu Lazio'ya satmıştı.
Süper Lig'de sezonun 3'üncü haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek Göztepe, transferde önemli bir hamle gerçekleştiriyor.
Forvet transferi için Aboubakar'la görüşen Beşiktaş, Portekiz ekibi Porto'nun transfere onay vermesi halinde Aboubakar'ı bu gece İstanbul'a getirecek.