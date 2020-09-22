Adem Büyük ile Cueva'nın performansı Hamzaoğlu'nu mutlu ediyor

IHA

Yeni Malatayspor'da orta saha oyuncuları Adem Büyük ve Cueva'nın ligin ilk 2 haftasındaki uyumu teknik heyeti memnun ediyor. İyi bir ikili olan Peru'lu 10 numara Cueva ve Adem, Göztepe maçındaki performanslarıyla da beğeni topladılar.

Adem Büyük’ü bir sezon aradan sonra yeniden kadrosuna katan Yeni Malatyaspor, bu sezon golcü oyuncudan çok şey bekliyor. 1 sezonluk Galatasaray macerasında attığı 12 golle iyi bir performans sergileyen yetenekli futbolcu, kendi isteğiyle döndüğü Yeni Malatyaspor’da kaldığı yerden devam ediyor.

Yönetim tarafından takım kaptanlığı verilen Adem, takıma hem ağabeylik yapıyor, hem de orta sahanın önemli ismi Cueva ile iyi bir birliktelik sağlıyor.

Göztepe karşısında takımın tek golüne imza atan Adem Büyük, 90 dakikalık bölümde Cueva ile uyumlu bir görüntü ortaya koydu. Cueva ve Adem’in uyumu en çok Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nu sevindiriyor.

Adem ve Cueva’yı Trabzonspor maçında da sahaya en büyük kozu olarak sürmesi beklenen Hamzaoğlu’nun, Tetteh’nin de sakatlığını atlatmasıyla ileri uçta eli iyice güçlendi.