Adem Büyük, Falcao ve Andone'nin yokluğunda parmak ısırtıyor

Forma da Adem Büyük’e kaldı. 32 yaşındaki forvet, soyadı gibi Büyük oynadı, son haftalarda Aslan’ı sırtladı. Konya ve Kayseri maçlarında ağları sarsan Adem, dün eski takımı Kasımpaşa’yı da affetmedi. Tecrübeli oyuncu önce penaltıdan ağları sarstı, ardından çok şık bir gole daha imza attı. Yıldız futbolcu, iki pozisyonda hat-trick’e de çok yaklaştı ancak kaleci Fatih’e takıldı. Adem Büyük, son 3 haftada kaydettiği 4 golle Aslan’ın şampiyonluk yarışından yeniden kükremesinde önemli bir paya sahip oldu.
(Fanatik)
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