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aksam.com.tr
  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 09:41
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  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 09:41

Adem Büyük, Falcao ve Andone'nin yokluğunda parmak ısırtıyor

Adem Büyük, Falcao ve Andone'nin yokluğunda parmak ısırtıyor

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Cim Bom’un as forvetlerinden Andone ciddi bir sakatlık yaşadı. Falcao tam iyileşmişken, Konya’da yine sakatlandı.

Forma da Adem Büyük’e kaldı. 32 yaşındaki forvet, soyadı gibi Büyük oynadı, son haftalarda Aslan’ı sırtladı. Konya ve Kayseri maçlarında ağları sarsan Adem, dün eski takımı Kasımpaşa’yı da affetmedi. Tecrübeli oyuncu önce penaltıdan ağları sarstı, ardından çok şık bir gole daha imza attı. Yıldız futbolcu, iki pozisyonda hat-trick’e de çok yaklaştı ancak kaleci Fatih’e takıldı. Adem Büyük, son 3 haftada kaydettiği 4 golle Aslan’ın şampiyonluk yarışından yeniden kükremesinde önemli bir paya sahip oldu.

(Fanatik)

 

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