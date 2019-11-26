Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7617
  • 6,356
  • 269.643
  • 105983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Adem Büyük: Duygularım karmakarışık

Adem Büyük: Duygularım karmakarışık

Adem Büyük: Duygularım karmakarışık

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde Club Brugge takımı ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Adem Büyük yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Adem Büyük'ün açıklamaları şu şekilde:

Duygularım karmakarışık. Sevinçliyim çok üzgünüm. Bugün gerçek Galatasaray'ın neler yapabileceğini gösterdik. Üzgünüz, yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlarımın mücadelesinden taraftarımızın da desteğinden dolayı çok teşekkür ederim. Futbol bu, en ufak konsantrasyon hatasında golü yedik. Sanırım Marcao'ya çarptı, direkt Muslera'ya gitse gol olmayacaktı.


Sadettin Saran ve Emina Jahovic'le ilgili o gerçek ortaya çıktı!
Ayrılığa daha fazla dayanamadılar! Ünlü çiftten müjdeli haber
Taner Ölmez aşka geldi! Romantik paylaşım
Kubilay Aka ve Miray Daner'den kafaları karıştıran açıklama!
Hande Ataizi müjdeyi patlattı! Evleniyorlar

MSB Açıkladı... O Tüneller Tek Tek Kapatıldı!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bir zamanlar adı terörle anılıyordu! Diyarbakır şimdi yatırım merkezi haline geldi

Su altı müzesi olacağı açıklanmıştı, kalıntıları suyun üzerine çıktı